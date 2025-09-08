Obavijesti

ZAJEDNIČKI RAZVOJ

Rusi neće čekati Kinu: Sami idu u razvoj širokotrupnog aviona

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KREMLIN.RU/REUTERS

Komercijalne isporuke trebale su krenuti nakon 2025. godine, ali pandemija Covida prisilila je partnere da pomaknu rok do 2028. odnosno 2029. godine.

Rusija planira sama razvijati širokotrupni putnički zrakoplov budući da planovi o zajedničkoj proizvodnji s Kinom još nisu provedeni u djelo, izjavio je šef Rosteca Sergej Čemezov.

"(Kinezi) su odlučili da će ga, zasada, proizvoditi sami. I mi ćemo pokušati proizvoditi svoj zrakoplov. Nakon što proizvedemo motor PD-35, gradit ćemo vlastiti širokotrupni zrakoplov", rekao je Čemezov novinarima u Samari.

Rusija i Kina bile su razgovarale o zajedničkom razvoju rusko-kineskog širokotrupnog putničkog zrakoplova CR929 i godine 2014. potpisale su sporazum o suradnji. Osnovana je Kinesko-ruska međunarodna korporacija za komercijalne zrakoplove (CRAIC), koja je postala glavni operater projekta.

Komercijalne isporuke trebale su krenuti nakon 2025. godine, ali pandemija Covida prisilila je partnere da pomaknu rok do 2028. odnosno 2029. godine. Nova prepreka bile su zapadne sankcije Rusiji koje su izmijenile format suradnje. Kina je preuzela projekt, a Rusija je postala ugovorni proizvođač tek pojedinih dijelova zrakoplova.

„Promijenili smo format (sudjelovanja u projektu) pa su nužne i odgovarajuće promjene u međudržavnim dokumentima (...) Drugim riječima, otprilike kao i u projektu helikoptera, odnos uključuje klijenta i podizvođača", objasnio je novinarima u svibnju 2024. godine prvi potpredsjednik ruske vlade Denis Manturov.

