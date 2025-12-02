Rusi objavili video iz Pokrovska kako njihovi vojnici mirno šeću gradom. Ukrajinci: Propaganda!

Rusko ministarstvo obrane objavilo je kako su njihove snage zauzele Pokrovsk u Donjeckoj oblasti i Vovčansk u Harkivskoj regiji, što bi, ako se potvrdi, predstavljalo jedno od većih ruskih napredovanja posljednjih mjeseci.

Kijev je te tvrdnje odmah odbacio, ocjenjujući ih propagandnim potezom osmišljenim radi utjecaja na diplomatske pregovore o okončanju rata.

Objava iz Moskve stigla je neposredno nakon razgovora američkih i ukrajinskih dužnosnika na Floridi te uoči sastanka posebnog izaslanika Donalda Trumpa, Stevea Witkoffa, s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi. Ukrajinski dužnosnici upozoravaju da će Rusija u sljedećim tjednima pokušati stvoriti pritisak na fronti i popratiti ga “bombastičnim izjavama” namijenjenima zapadnoj publici.

Kijev tvrdi da dio Vovčanska drži pod kontrolom

Andrij Kovalenko, čelnik Ukrajinskog centra za suzbijanje dezinformacija, izjavio je da je “dio Vovčanska i dalje pod kontrolom Ukrajine”, ne komentirajući status Pokrovska. Ukrajinske oružane snage ranije su priopćile kako “unatoč teškoj situaciji” u Pokrovsku vojnici i dalje odbijaju napade.

Pokrovsk je već mjesecima poprište intenzivnih borbi. Ukrajinske snage godinu dana uspješno su branile grad, no ruski napredak posljednjih tjedana ograničio je područje pod kontrolom Kijeva na sve manji sektor.

Vovčansk, oslobođen ukrajinskom protunapadom 2022., ponovno se pretvorio u zonu teških sukoba nakon ruskog prodora u svibnju 2024.

CNN geolocirao rusku zastavu u Pokrovsku

Putin je u nedjelju posjetio zapovjedni centar na bojištu, gdje mu je načelnik ruskog stožera Valerij Gerasimov izvijestio o zauzimanju ova dva grada. U isto vrijeme, Kremlj je objavio snimku koju je CNN geolocirao, a na kojoj se vidi ruska zastava razvijena u središtu Pokrovska – na području koje se već neko vrijeme nalazi pod ruskom kontrolom.

Pokrovsk je dugo bio strateški važan zbog cestovnih i željezničkih veza. No stalni napadi na te rute prisilili su Ukrajinu na uspostavu alternativnih opskrbnih linija, čime je smanjen strateški značaj grada.

Putin: “Uspjeh osigurava stabilno napredovanje”

Tijekom posjeta bojištu Putin je zahvalio vojnicima na “uspješnim akcijama” te poručio da će rezultati u Pokrovsku omogućiti daljnje napredovanje prema ciljevima invazije.

Prema analizi AFP-a i američkog Instituta za proučavanje rata (ISW), ruske tvrdnje dolaze nakon mjeseca koji je za Moskvu bio najuspješniji u gotovo godinu dana. Rusija je, prema podacima ISW-a, prošlog mjeseca zauzela oko 700 četvornih kilometara teritorija – drugo najveće napredovanje u ratu nakon studenog 2024.

Do kraja studenog, ruska vojska kontrolirala je potpuno ili djelomično 19,3% ukrajinskog teritorija, navodi se u analizi.