Rusi pogodili granicu između Ukrajine i Poljske: 'Putinov teror kuca na vrata EU i NATO-a'

Prijelaz na ukrajinsko-poljskoj granici našao se pod ruskim napadom bespilotnim dronom dok su Rusija i Ukrajina izmjenjivale vatru tijekom noći, priopćile su u nedjelju vlasti.

"Ruski barbarski napadi na ukrajinsko-poljski granični prijelaz Jahodin nisu samo nastavak napada na naše državne granice", napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u.

"To je Putinov teror koji izravno 'kuca' na vrata EU-a i NATO-a. Ruski barbari pred vašim su vratima, dragi partneri", dodao je.

Russia’s barbaric strikes at the Ukraine-Poland border in Yahodyn are not just a continuation of its attacks on our state borders.



This is Putin’s terror “knocking” directly on the doors of the EU and NATO. Russian barbarians are at your gate, dear partners.



Act now: throw the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 13, 2026

Glasnogovornica poljske granične službe izjavila je za Reuters da se mjesto napada nalazilo 800 metara od poljske granice te da je granični prijelaz tijekom napada bio privremeno zatvoren.

U zasebnom priopćenju, ukrajinska željeznička tvrtka Ukrzaliznicia navela je da je u drugoj regiji koja graniči s Poljskom, Volinjskoj oblasti, bespilotna letjelica pogodila lokomotivu putničkog vlaka na udaljenosti od samo dva kilometra od poljske granice.

Iz tvrtke su poručili da nitko nije ozlijeđen.

Ukrajina ima nekoliko graničnih prijelaza s Poljskom preko kojih se u zemlju doprema znatan dio vojne i humanitarne pomoći saveznika.

Ukrajinska je vojska objavila u nedjelju da je tijekom noći pogodila rafineriju nafte u regiji Krasnodaru na jugu Rusije.

"Operacijom su pogođeni ključno postrojenje za preradu nafte i spremnici tvrtke koji podupiru ruski rat protiv Ukrajine", navodi se u objavi na Telegramu.

Na jugu Ukrajine najmanje je pet osoba ranjeno u nedjelju ujutro u ruskom napadu na Odesu, izvijestili su dužnosnici, dan nakon što su u napadima na taj grad poginule dvije osobe.

"Oštećena su stambena područja u nekoliko gradskih četvrti. Nadležne službe procjenjuju pune razmjere štete", objavio je na Telegramu čelnik vojne uprave Odese Serhij Lisak.

Odesa, u kojoj se nalazi glavno ukrajinsko lučko središte, posljednjih je mjeseci izložena stalnim ruskim napadima projektilima i bespilotnim letjelicama, zbog čega su morske luke ključne za ukrajinski izvoz zatvarane.

Prema dužnosnicima, ruska bespilotna letjelica pogodila je grad u subotu ujutro, pri čemu je pogođena stambena zgrada, dvije osobe su poginule, a 26 ih je ozlijeđeno.

Meta napada bilo je i nekoliko drugih regija u zapadnoj Ukrajini, a napadi su trajali tijekom noći i jutra, izvijestile su u nedjelju regionalne vlasti. Još nema izvješća o civilnim žrtvama.