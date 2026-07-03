Rusi preko najveće stranice za zapošljavanje traže operatere dronova koji će braniti Moskvu

Najveća ruska internetska stranica za zapošljavanje HeadHunter objavila je oglas za operatere dronova koji bi sudjelovali u zaštiti zračnog prostora iznad Moskve, pri čemu prethodno iskustvo nije potrebno. U oglasu se navodi da se traže kandidati za dragovoljnu postrojbu pod nazivom Borbene pričuvne snage koja ima zadaću "čuvati sigurnost glavnoga grada koristeći moderna tehnička rješenja i sustave nadzora".

"Radit ćete s visokotehnološkom opremom dizajniranom za zaštitu gradskog prostora", piše.

Opis posla uključuje pripremu prije leta i upravljanje dronovima, provođenje izviđačkih misija i "provođenje letova za prikupljanje podataka, danju i noću".

Kandidati trebaju samo "osnovne tehničke vještine" i želju za napredovanjem u tom području. No plaća - koja bi na početku bila u visini 1950 američkih dolara mjesečno - manja je od prosječne plaće u Moskvi od preko 2600 dolara.

U recenziji poslodavca, osoba potpisana kao "Vodeći inspektor" napisala je da je riječ o „izvrsnom i povezanom timu”, uz dobre mogućnosti napredovanja, pozitivno radno okružje, mogućnost odabira poslova prema vlastitim interesima i potporu nadređenih. Dodaje da je plaća vezana uz radni učinak, pa je moguće povećati zaradu.

Reuters nije mogao utvrditi kada je oglas prvi put objavljen, ali ažuriran je 1. srpnja. U lipnju je Ukrajina pojačala napade dronovima na Moskvu, uključujući dva napada u roku od tri dana na veliku rafineriju nafte koja se nalazi unutar gradske obilaznice. Kremlj je izjavio da se poduzimaju mjere za jačanje ruske obrane od takvih napada. Rusija je ovog tjedna izvela najsmrtonosniji napad na Kijev ove godine, ubivši najmanje 30 ljudi.