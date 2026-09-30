Rusi prijete NATO-u nuklearnim oružjem, Mark Rutte smiruje: 'Nema neposredne prijetnje'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte je u srijedu da ne postoji neposredna prijetnja za teritorij saveza te da je procjena prijetnje iz Rusije ostala nepromijenjena godinu dana. Kada bi Rusija htjela djelovati protiv Finske, neke od baltičkih zemalja, Poljske ili bilo koje druge zemlje članice NATO-a, došlo bi do gomilanja vojske, dodao je Rutte. Rusija je ranije u srijedu upozorila NATO da je spremna pribjeći nuklearnom oružju ako zapadni savez pokuša odsjeći Kalinjingrad, rusku eksklavu koja graniči s Baltičkim morem.

U dokumentu upućenom NATO-u, u koji je agencija Reuters imala uvid, Moskva je optužila savez za "opasan i nepromišljen smjer" koji nosi "visoke rizike od izbijanja izravnog oružanog sukoba".

Osim ovog povjerljivog upozorenja, ruska veleposlanstva u najmanje tri europske zemlje objavila su u posljednja tri dana priopćenja u kojima optužuju NATO za eskalaciju napetosti putem vojnih vježbi i planiranja scenarija koji uključuju Kalinjingrad. Rusija je također odbacila zapadne optužbe da predstavlja prijetnju Europi.

Rutte je potom poručio je da je NATO obrambeni savez te da će ostati uključen u konvencionalnu, ali i nuklearnu obranu Europe. Rusiju pak je pozvao da prestane s nuklearnim prijetnjama.

"Mislim da je najbolji način da se s pozabavimo s ovime jest malo smirenosti na strani NATO-a. Možemo si dopustiti malo smirenosti, ali moramo se i pobrinuti za t oda nastavimo raditi to što radimo", kazao je Rutte.