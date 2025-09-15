Obavijesti

ZAMRZNUTE MILIJARDE

Rusi prijete: 'Progonit ćemo degenerike iz Bruxellesa koji pokušaju oduzeti našu imovinu'

Reuters je izvijestio da predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen želi da Europska unija pronađe novi način financiranja ukrajinske obrane od Rusije uz korištenje zamrznute ruske imovine.

Rusija je u ponedjeljak upozorila europske države da će progoniti svaku koja pokuša preuzeti njezinu imovinu nakon izvješća da Europska unija razmatra ideju o trošenju milijardi dolara zamrznute ruske imovine kako bi pomogla Ukrajini.

Nakon što je predsjednik Vladimir Putin 2022. poslao svoju vojsku u Ukrajinu, Sjedinjene Države i njihovi saveznici zabranili su transakcije s ruskom središnjom bankom i ministarstvom financija te blokirali 300 do 350 milijardi dolara ruske imovine, uglavnom europskih, američkih i britanskih državnih obveznica koje se drže u europskom depozitoriju vrijednosnih papira.

Politico je izvijestio da Europska komisija razmatra ideju korištenja ruskih novčanih depozita u Europskoj središnjoj banci iz dospjelih obveznica u vlasništvu Rusije za financiranje "zajma za oporavak i obnovu Ukrajine".

"Ako se to dogodi, Rusija će progoniti europske degenerike iz Bruxellesa i pojedinačnih zemalja članica koje pokušavaju oduzeti našu imovinu, do kraja stoljeća", napisao je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev na Telegramu.

Rusija će progoniti europske države na "sve moguće načine" i na "svim mogućim međunarodnim i nacionalnim sudovima", kao i "izvansudski", rekao je Medvedev, koji obnaša dužnost zamjenika predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti.

Rusija tvrdi da svaka zapljena njezine imovine predstavlja krađu Zapada i da će potkopati povjerenje u obveznice i valute Sjedinjenih Država i Europe.

