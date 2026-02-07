Obavijesti

News

Komentari 2
TOTALNI KAOS U UKRAJINI PLUS+

Rusi pucaju na svoje? Stručnjak za 24sata: 'Bez Starlinka gubite dronove nakon par kilometara'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 7 min
Rusi pucaju na svoje? Stručnjak za 24sata: 'Bez Starlinka gubite dronove nakon par kilometara'
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Čak i uz vrhunsku špijunsku tehnologiju, Rusi na fronti ostaju slijepi u realnom vremenu, što potvrđuje da današnji ratovi ne ovise o „željezu“ na bojnom polju, rekao nam je Danko Kočiš

Admiral

Ruska vojska je prema ukrajinskim navodima smanjila broj napada nakon što su Kijev i SpaceX Elona Muska postigli dogovor o blokiranju neregistriranih internetskih terminala Starlink satelita. Kijev slavodobitno izvještava o komunikacijskom kolapsu koji vlada među ruskim snagama, a partizanski pokret Atesh navodi da ruski vojnici pucaju jedni na druge u jeku informacijske kakofonije otkako više ne mogu koristiti Muskov 'internet'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Traje masovni udar ruskih dronova na Ukrajinu, Poljaci zatvorili dva aerodroma
LANSIRALI STOTINE DRONOVA

Traje masovni udar ruskih dronova na Ukrajinu, Poljaci zatvorili dva aerodroma

Prošli mjesec, Rzeszow i Lublin privremeno su obustavili operacije, ali vlasti su tada izjavile da su vojne zrakoplovne operacije rutinske i da nije bilo prijetnje poljskom zračnom prostoru
Sahranila sina, a on živ: Majka ukrajinskog vojnika doživjela čudo nakon više od tri godine
BIO JE ZAROBLJEN

Sahranila sina, a on živ: Majka ukrajinskog vojnika doživjela čudo nakon više od tri godine

Obitelj Nazara Daleckog 2023. godine sahranila je njegove posmrtne ostatke, uvjerena da je poginuo na bojištu. Ovog tjedna stigao je poziv koji je sve promijenio, Nazar je oslobođen iz ruskog zarobljeništva
Lavrov optužuje Kijev za napad na generala Aleksejeva: 'Žele ovako poremetiti pregovore'
GENERAL SE BORI ZA ŽIVOT

Lavrov optužuje Kijev za napad na generala Aleksejeva: 'Žele ovako poremetiti pregovore'

Ovo je daljnja potvrda da kijevski režim nastavlja s provokacijama usmjerenim na destabilizaciju, izjavio je Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u petak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026