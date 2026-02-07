Čak i uz vrhunsku špijunsku tehnologiju, Rusi na fronti ostaju slijepi u realnom vremenu, što potvrđuje da današnji ratovi ne ovise o „željezu“ na bojnom polju, rekao nam je Danko Kočiš
TOTALNI KAOS U UKRAJINI PLUS+
Rusi pucaju na svoje? Stručnjak za 24sata: 'Bez Starlinka gubite dronove nakon par kilometara'
Ruska vojska je prema ukrajinskim navodima smanjila broj napada nakon što su Kijev i SpaceX Elona Muska postigli dogovor o blokiranju neregistriranih internetskih terminala Starlink satelita. Kijev slavodobitno izvještava o komunikacijskom kolapsu koji vlada među ruskim snagama, a partizanski pokret Atesh navodi da ruski vojnici pucaju jedni na druge u jeku informacijske kakofonije otkako više ne mogu koristiti Muskov 'internet'.
