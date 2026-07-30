Rusi stavili osnivača Telegrama Durova na popis terorista

Ruska savezna služba za financijski nadzor Rosfinmonitoring u četvrtak je uvrstila osnivača aplikacije Telegram Pavela Durova na popis terorista i ekstremista, dan nakon što ga je ruska sigurnosna služba FSB optužila za pomaganje terorističkim aktivnostima.

Durovljevo ime objavljeno je u službenom registru osoba koje se vode kao teroristi i ekstremisti. Rosfinmonitoring je ranije bio kritiziran zbog uloge u obračunu Kremlja s političkim protivnicima.

FSB je u srijedu priopćio da će protiv Durova izdati nalog za uhićenje, tvrdeći da Telegram omogućuje ukrajinskim obavještajnim službama uspostavljanje kontakta s ruskim državljanima koji potom izvode sabotaže, napade i druga kaznena djela. Ruske vlasti navode da se njihove optužbe temelje i na iskazima više osumnjičenika koji su u pritvoru.

Telegram, jedna od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka u Rusiji, nije zabranjen, no pristup mu je moguć samo putem virtualne privatne mreže (VPN).

Ruske vlasti više su puta pozvale Durova da ukloni sadržaj koji smatraju ekstremističkim ili terorističkim.

Durov, koji živi u Dubaiju i ima francusko državljanstvo, zasad nije komentirao nove optužbe. U veljači, kada su informacije o istrazi prvi put dospjele u javnost, Durov je ustvrdio da ruske vlasti "svakodnevno izmišljaju nove izgovore kako bi ograničile pristup Telegramu jer žele suzbiti pravo na privatnost i slobodu govora".

Durov je uhićen u Francuskoj 2024. u sklopu istrage zbog navodnih propusta Telegrama u sprječavanju kriminalnih aktivnosti na platformi. Pušten je uz jamčevinu, a postupak je i dalje u tijeku.