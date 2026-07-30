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DAN NAKON OPTUŽBI

Rusi stavili osnivača Telegrama Durova na popis terorista

Piše HINA,
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Rusi stavili osnivača Telegrama Durova na popis terorista
Foto: ALBERT GEA/REUTERS
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Durovljevo ime objavljeno je u službenom registru osoba koje se vode kao teroristi i ekstremisti. Rosfinmonitoring je ranije bio kritiziran zbog uloge u obračunu Kremlja s političkim protivnicima.

Ruska savezna služba za financijski nadzor Rosfinmonitoring u četvrtak je uvrstila osnivača aplikacije Telegram Pavela Durova na popis terorista i ekstremista, dan nakon što ga je ruska sigurnosna služba FSB optužila za pomaganje terorističkim aktivnostima.

Durovljevo ime objavljeno je u službenom registru osoba koje se vode kao teroristi i ekstremisti. Rosfinmonitoring je ranije bio kritiziran zbog uloge u obračunu Kremlja s političkim protivnicima.

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FSB je u srijedu priopćio da će protiv Durova izdati nalog za uhićenje, tvrdeći da Telegram omogućuje ukrajinskim obavještajnim službama uspostavljanje kontakta s ruskim državljanima koji potom izvode sabotaže, napade i druga kaznena djela. Ruske vlasti navode da se njihove optužbe temelje i na iskazima više osumnjičenika koji su u pritvoru.

Telegram, jedna od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka u Rusiji, nije zabranjen, no pristup mu je moguć samo putem virtualne privatne mreže (VPN).

Ruske vlasti više su puta pozvale Durova da ukloni sadržaj koji smatraju ekstremističkim ili terorističkim.

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Durov, koji živi u Dubaiju i ima francusko državljanstvo, zasad nije komentirao nove optužbe. U veljači, kada su informacije o istrazi prvi put dospjele u javnost, Durov je ustvrdio da ruske vlasti "svakodnevno izmišljaju nove izgovore kako bi ograničile pristup Telegramu jer žele suzbiti pravo na privatnost i slobodu govora".

Durov je uhićen u Francuskoj 2024. u sklopu istrage zbog navodnih propusta Telegrama u sprječavanju kriminalnih aktivnosti na platformi. Pušten je uz jamčevinu, a postupak je i dalje u tijeku.

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