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OPORBA ISKLJUČENA

Rusi treći dan na izborima za Dumu, ali ishod je već siguran

Piše HINA,
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Rusi treći dan na izborima za Dumu, ali ishod je već siguran
Foto: Antonio Ahel
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Rusi u nedjelju izlaze na birališta trećeg i posljednjeg dana parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina, više od četiri i pol godine nakon početka rata u Ukrajini

Na izborima, prvima od početka ofenzive protiv Ukrajine 2022. godine, bira se 450 zastupničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi, a provode se i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala.

Ishod glasovanja gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu Jabloko (Jabuka) uklonjena iz utrke.

Analitičari će unatoč tome pratiti odaziv birača i rezultate alternativnih stranaka kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija.

Nasuprot vladajućoj stranci Jedinstvenoj Rusiji, dopušteno je natjecanje samo onim formacijama koje u različitim stupnjevima podržavaju Vladimira Putina i nastavak sukoba u Ukrajini – komunistima iz KPRF-a, nacionalistima iz LDPR-a, konzervativcima iz Pravedne Rusije i liberalima iz stranke Novi ljudi.

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Oporba u egzilu, koja je isključena iz izbora, pozvala je sve "Ruse koji se protive ratu" da glasaju protiv stranke Vladimira Putina istog dana u isto vrijeme, u nedjelju u podne, kako bi pokazali svoju brojnost.

Europska unija osudila je izbore koji se odvijaju u ozračju "sustavne i institucionalizirane represije".

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Glasovanje, koje je započelo u petak ujutro, trajat će do nedjelje u 20 sati po srednjoeuropskom vremenu, a prvi rezultati očekuju se odmah nakon toga.

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