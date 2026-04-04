Obavijesti

News

RAT NE JENJAVA

Rusi u napadima ubili četvero, među njima i 16-godišnjaka, a ozlijedili 13 ljudi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi u napadima ubili četvero, među njima i 16-godišnjaka, a ozlijedili 13 ljudi
Foto: Stringer

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da je tijekom noći odbilo 260 od 286 dronova koje su ruske snage lansirale. Prijavljeno je jedanaest udara

Četiri osobe, uključujući 16-godišnjaka, poginule su u ruskom napadu na istočnoukrajinski grad Kramatorsk, izvijestili su u subotu regionalni tužitelji. Dvije osobe ozlijeđene su u tom ruskom napadu koji se dogodio u petak navečer.

U ruskim napadima dronovima na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi tijekom noći ozlijeđeno je najmanje 11 osoba, izvijestila je policija u regiji.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su fragmenti drona zapalili poslovnu zgradu u glavnom gradu.

Zbog ukrajinskog napada dijelovi Zaporiške oblasti pod ruskom okupacijom bez struje

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da je tijekom noći odbilo 260 od 286 dronova koje su ruske snage lansirale. Prijavljeno je jedanaest udara.

Harkiv na meti žestokog udara dronova, ima i ranjenih

S ruske strane, guverner Rostova Jurij Sljusar izvijestio je o jednoj poginuloj i četiri ozlijeđene osobe u Taganrogu, gradu u regiji. U tom gradu na Azovskom moru nalazi se tvornica zrakoplova i dvije tvornice koje proizvode dronove.

Rusija tvrdi: Preuzeli smo kontrolu nad Luhanskom

Ukrajina se brani od pune ruske invazije od veljače 2022.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026