DRAMA NA GRANICI

Rusi upali u selo i odveli 52 civila! Zelenski: ‘Godinama su mirno živjeli, bez incidenta’

Foto: Valentyn Ogirenko

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da su stanovnici pograničnog sela Hrabovske koje su ruske snage odvele u Rusiju godinama komunicirali sa svojim susjedima bez incidenata

Zelenski je, obraćajući se novinarima na događaju u čast ukrajinskih diplomata, potvrdio medijske izvještaje da su stanovnike sela Hrabovske, koje se nalazi uz granicu u ukrajnskoj oblastii Sumi i u kojem živi 52 ljudi, odvele ruske snage.

„Ovih 52 ljudi koji su tamo živjeli i nisu otišli, prirodno su vodili neku vrstu dijaloga s onima na ruskom teritoriju“, rekao je Zelenski. Dodao je da su tako živjeli dugi niz godina. 

"I mislim da jednostavno nisu očekivali da će ruske trupe jednostavno ući i odvesti ih kao zarobljenike. Ali to se dogodilo“, rekao je.

Zelenski je rekao i da je među odvedenima 13 ukrajinskih vojnika. „Mogli su ubiti neprijatelja tamo iz daljine topništvom ili dronovima, ali nisu“, kazao je. „Nisu jer su tamo bili civili. Nisu htjeli ubijati civile“, pojasnio je. Poručio je i da će ukrajinske snage vratit svoje položaje u selu.

„Što ćemo sljedeće učiniti da se ti ljudi vrate, to je druga stvar“, rekao je.

Ruske snage su se posljednjih mjeseci učvrstile u oblasti Sumi , zauzevši nekoliko sela u blizini granice. Mnoga područja te oblasti izložena su čestim ruskim granatiranjima.

Načelnik vojne uprave Sumske oblasti, Oleh Hryhorov, rekao je u nedjelju da su vlasti započele evakuaciju stanovnika pograničnih sela koji su ranije odbili biti preseljeni.

