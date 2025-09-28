Rusi više od 12 sati udarali Kijev s 595 dronova i 48 raketa - ima mrtvih, oštećena klinika...

Rusija je rano u nedjelju lansirala stotine dronova i raketa na Kijev i druge dijelove Ukrajine, ubivši najmanje četvero ljudi i ozlijedivši još njih nekoliko desetaka u jednom od najdugotrajnijih zračnih napada od početka rata.

Susjedna Poljska zatvorila je zračni prostor na jugoistoku zemlje te je podignula svoje borbene zrakoplove.

Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija u noći na nedjelju lansirala 595 dronova i 48 raketa, a da je njezina protuzračna obrana oborila 568 dronova i 43 raketa. U priopćenju se naglašava da je glavna meta napada bio Kijev.

Foto: Gleb Garanich

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad trajao duže od 12 sati te je značajno oštetio kardiološku kliniku, tvornice i stambene zgrade.

Foto: Thomas Peter

Ponovno je pozvao međunarodnu zajednicu na odlučno djelovanje kako bi se zaustavili prihodi koje Rusija dobiva od prodaje energenata i njima financira svoju invaziju. Ukrajina zasad nije uspjela uvjeriti američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede sankcije Moskvi.

- Već je odavno vrijeme za odlučno djelovanje, a mi računamo na snažan odgovor SAD-a. Europe, G7 i G20 - napisao je na aplikaciji Telegram.

Dugotrajan napad

Stanovnike Kijeva probudile su glasne eksplozije, zvukovi dronova i odgovor protuzračne obrane. Dim s jedne od meta napada ujutro je dominirao horizontom ukrajinske prijestolnice u trenutku kad je u 9:13 sati po lokalnom vremenu prekinuta zračna uzbuna.

Foto: Thomas Peter

Novinar Reutersa posjetio je područje u predgrađu gdje su potpuno uništeni redovi novoizgrađenih kuća.

Dio stanovnika sklonište je potražio na stanicama podzemne željeznice, otkud su pratili situaciju na svojim mobitelima.

Foto: Gleb Garanich

Zelenski je priopćio kako je napadnuto i nekoliko regija na sjeveru, u središtu i na jugu zemlje, uključujući grad Zaporižju. Vlasti su objavile da je tamo ozlijeđeno najmanje 16 ljudi te je uništeno nekoliko zgrada.

Hitne službe objavile su da je diljem zemlje ubijeno najmanje četvero ljudi, dok je najmanje 67 ozlijeđeno. Među žrtvama je i 12-godišnja djevojčica, iako to nije službeno potvrđeno, napisao je na Telegramu Timur Tkačenko čelnik kijevske vojne uprave.