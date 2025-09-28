Obavijesti

News

STRADALA I DJEVOJČICA?

Rusi više od 12 sati udarali Kijev s 595 dronova i 48 raketa - ima mrtvih, oštećena klinika...

Piše HINA,
Rusi više od 12 sati udarali Kijev s 595 dronova i 48 raketa - ima mrtvih, oštećena klinika...
Foto: Thomas Peter

Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija u noći na nedjelju lansirala 595 dronova i 48 raketa, a da je njezina protuzračna obrana oborila 568 dronova i 43 raketa

Rusija je rano u nedjelju lansirala stotine dronova i raketa na Kijev i druge dijelove Ukrajine, ubivši najmanje četvero ljudi i ozlijedivši još njih nekoliko desetaka u jednom od najdugotrajnijih zračnih napada od početka rata.

POGLEDAJTE VIDEO - evo kako izgledaju ruski napadi dronovima na Ukrajinu:

Pokretanje videa...

Kiša dronova nad Ukrajinom 02:44
Kiša dronova nad Ukrajinom | Video: 24sata/reuters

Susjedna Poljska zatvorila je zračni prostor na jugoistoku zemlje te je podignula svoje borbene zrakoplove. 

Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija u noći na nedjelju lansirala 595 dronova i 48 raketa, a da je njezina protuzračna obrana oborila 568 dronova i 43 raketa. U priopćenju se naglašava da je glavna meta napada bio Kijev. 

Russian missile and drone strike in Kyiv
Foto: Gleb Garanich

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad trajao duže od 12 sati te je značajno oštetio kardiološku kliniku, tvornice i stambene zgrade. 

Aftermath of Russian drone and missile attacks in Kyiv
Foto: Thomas Peter

Ponovno je pozvao međunarodnu zajednicu na odlučno djelovanje kako bi se zaustavili prihodi koje Rusija dobiva od prodaje energenata i njima financira svoju invaziju. Ukrajina zasad nije uspjela uvjeriti američkog predsjednika Donalda Trumpa da uvede sankcije Moskvi. 

- Već je odavno vrijeme za odlučno djelovanje, a mi računamo na snažan odgovor SAD-a. Europe, G7 i G20 - napisao je na aplikaciji Telegram. 

Dugotrajan napad

Stanovnike Kijeva probudile su glasne eksplozije, zvukovi dronova i odgovor protuzračne obrane. Dim s jedne od meta napada ujutro je dominirao horizontom ukrajinske prijestolnice u trenutku kad je u 9:13 sati po lokalnom vremenu prekinuta zračna uzbuna. 

Aftermath of Russian drone and missile attacks in Kyiv
Foto: Thomas Peter

Novinar Reutersa posjetio je područje u predgrađu gdje su potpuno uništeni redovi novoizgrađenih kuća.

Dio stanovnika sklonište je potražio na stanicama podzemne željeznice, otkud su pratili situaciju na svojim mobitelima. 

Russian missile and drone strike in Kyiv
Foto: Gleb Garanich

Zelenski je priopćio kako je napadnuto i nekoliko regija na sjeveru, u središtu i na jugu zemlje, uključujući grad Zaporižju. Vlasti su objavile da je tamo ozlijeđeno najmanje 16 ljudi te je uništeno nekoliko zgrada. 

Hitne službe objavile su da je diljem zemlje ubijeno najmanje četvero ljudi, dok je najmanje 67 ozlijeđeno. Među žrtvama je i 12-godišnja djevojčica, iako to nije službeno potvrđeno, napisao je na Telegramu Timur Tkačenko čelnik kijevske vojne uprave. 

