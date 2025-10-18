Postrojbe Južne skupine ruskih oružanih snaga zauzele su selo Pleščejevka u okupiranom dijelu Donjecke oblasti, koji Rusija naziva Donjeckom Narodnom Republikom (DNR), priopćilo je u subotu rusko ministarstvo obrane. Zauzimanje ovog naselja predstavlja taktički napredak u sklopu šire ruske ofenzive usmjerene prema gradu Kostjantinivka, jednom od ključnih urbanih središta u Donbasu koje je još pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Vijest o zauzimanju Pleščejevke dolazi nakon višetjednih intenzivnih borbi na ovom dijelu bojišta. Prema ranijim izvješćima ruskih izvora, ruske snage su postupno napredovale u tom području, šireći mostobran istočno od Kostjantinivke.

Ofenziva na širem području

Prema izjavama načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije, generala Valerija Gerasimova, ruske jurišne jedinice iz Južne skupine snaga već su ranije vodile borbe u neposrednoj blizini Kostjantinivke i ušle u samu Pleščejevku. Zauzimanje sela sada je predstavljeno kao dovršetak te operacije.

Gerasimov je istaknuo da se ruske trupe kreću naprijed u gotovo svim smjerovima, a najtvrdokornije bitke vode se na Pokrovskom (Krasnoarmejskom) pravcu.

- Tamo neprijatelj na bilo koji način, bez obzira na gubitke, neuspješno nastoji zaustaviti našu ofenzivu i preuzeti inicijativu. Zbog toga je zapovjedništvo Oružanih snaga Ukrajine prebacilo najobučenije i borbeno najspremnije postrojbe na područje Krasnoarmejska na štetu drugih područja, što doprinosi napredovanju naših trupa na drugim sektorima bojišta - izjavio je Gerasimov.

Ovaj strateški potez, prema ruskim tvrdnjama, omogućio je napredovanje i na drugim pravcima, uključujući i onaj prema Kostjantinivki, gdje je zauzeta Pleščejevka. U blizini je ranije zauzeto i selo Nelepovka, čime je, kako navode ruski vojni analitičari, fronta pomaknuta bliže ključnom gradu.

Zauzimanje Pleščejevke, iako se radi o manjem naselju, za rusku stranu predstavlja još jedan korak u iscrpljujućoj bitci za Donbas, s ciljem daljnjeg pritiska na ukrajinsku obranu oko Kostjantinivke i Slovjansko-Kramatorske aglomeracije. Ukrajinska strana se zasad nije službeno oglasila o ruskim tvrdnjama o gubitku kontrole nad ovim selom.