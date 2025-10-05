Obavijesti

News

Komentari 1
DRONOVI I RAKETE

Rusi žestoko napali Ukrajinu, Poljaci digli borbene avione!

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Rusi žestoko napali Ukrajinu, Poljaci digli borbene avione!
3
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Cijela Ukrajina bila je od četiri sata ujutro po lokalnom vremenu pod upozorenjem na zračni napad nakon upozorenja ukrajinskog ratnog zrakoplovstva o ruskim raketnim i bespilotnim napadima

Rusija je i u nedjelju rano ujutro nastavila sa zračnim napadima dronovima i raketama na zapadnu Ukrajinu, u kojima je, kako su izvijestile ukrajinske vlasti, poginula jedna osoba u Zaporižju, a Poljska je, zbog napada na regije u blizini svoje zemlje, mobilizirala zrakoplove i zemaljske sustave kako bi zaštitila svoje nebo. Prema riječima Ivana Fedorova, guvernera Zaporiške regije, u ovom ruskom "kombiniranom napadu" ubijena je jedna žena, a devet drugih je ozlijeđeno. Na Telegramu je objavio fotografije koje vjerojatno prikazuju mjesto napada, s djelomično uništenom višekatnicom.

Cijela Ukrajina bila je od četiri sata ujutro po lokalnom vremenu pod upozorenjem na zračni napad nakon upozorenja ukrajinskog ratnog zrakoplovstva o ruskim raketnim i bespilotnim napadima. A nakon što je Rusija i pokrenula zračne napade na Ukrajinu, uključujući regije u blizini granice s Poljskom, Poljska je mobilizirala zrakoplove i zemaljske sustave kako bi osigurala sigurnost svog zračnog prostora. 

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dovedeni u najviši stupanj pripravnosti", priopćilo je poljsko operativno zapovjedništvo u objavi na X.

Članice NATO-a na istočnom krilu su u stanju visoke pripravnosti nakon što je Poljska u rujnu oborila sumnjive ruske dronove u svom zračnom prostoru, a viđenja dronova i zračni upadi, uključujući one u Kopenhagenu i Münchenu, doveli su do kaosa u europskom zrakoplovstvu. Litvanska zračna luka u Vilniusu bila je zatvorena nekoliko sati preko noći u nedjelju nakon izvješća o mogućem nizu balona koji su se uputili prema zračnoj luci kasno u subotu. 

Rusija pojačava svoje napade kako temperature padaju, posebno ciljajući ukrajinske energetske objekte. Njena vojska je ovog tjedna pokrenula svoju najopsežniju ofenzivu na ukrajinsku plinsku infrastrukturu, a u subotu su napadi prekinuli opskrbu strujom za oko 50.000 domova u regiji Černihiv.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Strava u Ukrajini: Najmanje 30 ozlijeđenih u ruskom napadu! Dron pogodio vlak na postaji!
'NAMJERNO SU GAĐALI VLAK'

Strava u Ukrajini: Najmanje 30 ozlijeđenih u ruskom napadu! Dron pogodio vlak na postaji!

Ovaj teror svijet ne smije ignorirati.  Potrebna nam je snažna akcija, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski...
Izbio požar na velikoj naftnoj rafineriji u Rusiji nakon udara dronova: Čuju se eksplozije!
NOVI UDAR

Izbio požar na velikoj naftnoj rafineriji u Rusiji nakon udara dronova: Čuju se eksplozije!

Ova rafinerija nalazi se više od 800 km od granice s Ukrajinom i jedna je od najvećih u Rusiji. Više puta je bila na meti ukrajinske vojske, dvaput ove godine, u ožujku i rujnu.
Ako EU zamrzne rusku imovinu, odgovor Moskve bit će bridak
U ZEMLJI SINKOPE

Ako EU zamrzne rusku imovinu, odgovor Moskve bit će bridak

Odgovor iz Moskve bio bi iznimno bridak. Rusija bi, kažu upućeni izvori, konfiskaciju shvatila kao najsnažniji neprijateljski akt do sada, zaprijetila nacionalizacijom i zamrzavanjem europske imovine u Rusiji.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025