Tvornice u Europi koje proizvode oružje za Ukrajinu su potencijalne vojne mete za Rusiju, rekla je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova u srijedu. Zaharova je na konferenciji za novinare rekla da su europske zemlje izravno uključene u sukob putem vojne potpore Ukrajini, dodavši da takve aktivnosti odgađaju kraj rata.

To je bio njezin odgovor na pitanje o spremnosti Poljske da na svom teritoriju izgradi tvornicu za proizvodnju raketa presretača za sustav Patriot za Ukrajinu.

"Tvornice oružja u europskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju i ne treba misliti da će vojne tvornice van ukrajinskog teritorija koje proizvode oružje za režim u Kijevu biti sigurne. Svatko tko tako misli - vara se", rekla je Zaharova.

"Europske zemlje su izravno uključene u ukrajinski sukob. One ne pružaju samo pomoć. Otvaranjem tvornica oružja i zajedničkih ulaganja, one su u potpunosti uključene. A to samo odgađa rješenje sukoba umjesto da pomaže, kao što neke snage u Europi misle ili ​zamišljaju", dodala je.

⁠NATO i mnoge europske zemlje rekle su da će nastaviti pružati potporu Ukrajini i pomagati joj da potisne ruske snage i nastavi obarati ⁠ruske dronove i projektile.