DRONOVI BEZ EKSPLOZIVA PLUS+

Rusija je jeftinim 'mamcima' od 10.000 € testirala NATO-ov štit?

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 3 min
Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Ovi dronovi, izrađeni od polistirena i vrijedni oko 10.000 dolara, nisu nosili eksploziv. Prema podacima ukrajinske obavještajne službe, Gerbera je jeftini dron velikog dometa izrađen od materijala poput šperploče i pjene

Poljska je noćnim incidentom s ruskim dronovima došla najbliže otvorenom sukobu od završetka Drugog svjetskog rata, rekao je poljski premijer Donald Tusk. Tijekom noći između utorka i srijede zabilježeno je najmanje 19 povreda poljskog zračnog prostora dronovima tipa Shahed, a poljske i savezničke snage srušile su najmanje četiri letjelice. Ostaci su pronađeni diljem istočne Poljske, a jedan je pao na kuću. Nije bilo ozlijeđenih.

