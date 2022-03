Rusija: Međunarodna svemirska postaja mogla bi pasti. Čelnik Roscosmosa objavio je i kartu

Dmitrij Rogozin, čelnik ruske svemirske agencije Roscosmos poručio je kako bi sankcije protiv Rusije mogle dovesti do pada Međunarodne svemirske postaje (ISS) i dovesti do toga da struktura od 500 tona "padne u more ili na kopno".

Naime, Rogozin tvrdi kako će sankcije poremetiti rad ruskih letjelica koje opslužuju ISS.

- Kao rezultat toga, ruski segment postaje, koji pomaže ispravljanju njezine orbite, mogao bi biti pogođen, uzrokujući da struktura od 500 tona padne u more ili na kopno - napisao je na Telegramu.

Na Twitteru je objavio i kartu koja prikazuje pojas u kojem bi, prema Rogozinu, ISS mogao pasti. U objavi je poručio i kako je Roscosmnos i pisanim putem apelirao na NASA-u, Kanadsku svemirsku agenciju i Europsku svemirsku agenciju da povuku sankcije koje utječu na rad Međunarodne svemirske postaje.

Podsjetimo, Rusija je prošlog tjedna proglasila kraj svoje suradnje s Njemačkim zrakoplovnim i svemirskim centrom (DLR) kao odgovor na prekid suradnje s njemačke strane. Tada je glasnogovornik DLR-a rekao kako to neće utjecati na ISS jer on potpada pod nadležnost Europske svemirske agencije (ESA) i američke svemirske agencije NASA-e.

NASA je ranije objavila da pokušava pronaći rješenje da ISS ostane u orbiti bez pomoći Rusije.

