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RAT U UKRAJINI

Rusija napala Kijev. Mete napada pokazale što Ukrajinu čeka za nadolazeću zimu

Piše Filip Sulimanec,
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Rusija napala Kijev. Mete napada pokazale što Ukrajinu čeka za nadolazeću zimu
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Foto: Valentyn Ogirenko
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Napad se dogodio istoga dana kada je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio na mogućnost novog velikog ruskog udara

Skladišta i benzinske crpke u najmanje dva kijevska okruga oštećena su dronovima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da su ostaci drona pali u Solomijanskom okrugu glavnoga grada u području između stambenih zgrada, a izbio je i požar na području transportnog poduzeća.

Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Meta su bili i benzinska crpka i skladišta u Holosijivskom okrugu u Kijevu. Potpuni razmjeri nastale štete nisu odmah bili poznati.

Napad se dogodio istoga dana kada je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio na mogućnost novog velikog ruskog udara, pozivajući se na obavještajna izvješća.

Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Kijevske vlasti nemaju sredstava za izgradnju skloništa na svakoj benzinskoj crpki, dok se grad suočava i s nedostatkom oružja potrebnog za presretanje ruskih dronova i projektila, rekao je Kličko još 11. rujna.

Ruska taktika

Rusija je nedavno primijenila novu taktiku korištenja dronova za višesatne napade na Kijev, držeći stanovnike u neizvjesnosti i skloništima tijekom dana i noći.

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Rusija provodi strategiju ciljanog uništavanja ukrajinske energetske infrastrukture kako bi iskoristila nadolazeće zimske uvjete kao oružje. Zbog zastoja na bojištu i nemogućnosti značajnijeg vojnog napredovanja, ruska vojska se prebacila na dugotrajni rat iscrpljivanja s primarnim ciljem civilnog slamanja Ukrajine.

Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv
Foto: Valentyn Ogirenko

Glavne komponente ove taktike uključuju: ciljanje elektrana, trafostanica i postrojenja za opskrbu toplinom kako bi se stanovništvo ostavilo bez struje, grijanja i vode tijekom niskih temperatura.

U igri je i psihološki pritisak i teror. Korištenjem višekratnih i cjelodnevnih napada dronovima i projektilima žele iscrpiti ​​civilno stanovništvo, poremetiti svakodnevni život i stvoriti stalni osjećaj nesigurnosti.

Cilj je i stvaranje humanitarne i ekonomske krize koja bi mogla potaknuti nove valove raseljavanja, oslabiti unutarnju stabilnost zemlje i prisiliti ukrajinsko vodstvo na popuštanje pod pritiskom građana i nedostatka osnovnih uvjeta za život.

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