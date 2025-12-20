Obavijesti

NOVI UDAR

Rusija napala luke i most u eskalirajućim napadima na ukrajinsku regiju Odesu

Piše HINA,
Rusija napala luke i most u eskalirajućim napadima na ukrajinsku regiju Odesu
Foto: Reuters

Rusija je pokrenula gotovo neprekidnu kampanju dronovima i raketama na regiju u kojoj se nalaze vitalno važne luke za ukrajinsku vanjsku trgovinu i opskrbu gorivom

Rusija je u subotu napala južnu ukrajinsku luku Pivdenji, rekli su ukrajinski dužnosnici, pojačavajući napade na regiju Odesu uz Crno more, što obuhvaća i energetska postrojenja, kao i kritičnu rutu do moldavske granice.

Rusija je pokrenula gotovo neprekidnu kampanju dronovima i raketama na regiju u kojoj se nalaze vitalno važne luke za ukrajinsku vanjsku trgovinu i opskrbu gorivom, nakon što je Moskva zaprijetila da će "odsjeći Ukrajinu od mora". Zračni napadi eskalirali su premda čak i Sjedinjene Države ulažu diplomatske napore da bi posredovale u nastojanju da rat završi. 

Američki se pregovarači u subotu trebaju sastati s ruskim dužnosnicima na Floridi u najnovijem pokušaju postizanja dogovora između Rusije i Ukrajine.

NOĆNI NAPAD NA UKRAJINU Rusija napala luku u blizini Odese, ubijeno sedmero ljudi
Rusija napala luku u blizini Odese, ubijeno sedmero ljudi

U subotnjem su napadu na luku Pivdenji pogođeni rezervoari, izvijestio je zamjenik ukrajinskog premijera Oleksij Kuleba putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, dan nakon raketnog napada na luku, pri čemu je ubijeno osam ljudi, a najmanje 30 ih je ozlijeđeno.

U četvrtak i petak ruske su snage gađale most na ušću rijeke Dnjestar blizu sela Majakij, sjeveroistočno od luke Pivdenji, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Most povezuje dijelove regije ispresijecane morskom obalom i riječnim ušćima i jedna je od glavnih ruta prema moldavskim graničnim prijelazima na zapadu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin zaprijetio je da će Ukrajini zapriječiti pristup Crnome moru, kao odmazdu za ukrajinske napade dronovima na tankere "flote u sjeni".

Ukrajina tvrdi da se ti brodovi koriste za prijevoz nafte, glavnoga ruskog izvora za financiranje gotovo četverogodišnje invazije na susjednu zemlju.

