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Rusija: 'Ne postoji opasnost od epidemije kuge kod Sibira'

Piše HINA,
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Rusija: 'Ne postoji opasnost od epidemije kuge kod Sibira'
Foto: Canva
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Ruska zdravstvena agencija Rospotrebnadzor osigurava javnost da nema opasnosti od epidemije kuge u Irkutskoj oblasti, nakon smrti djelatnice instituta za istraživanje kuge.

Ruska zdravstvena regulatorna agencija Rospotrebnadzor priopćila je u srijedu da za stanovništvo istočnosibirske Irkutske oblasti nema epidemiološkog rizika nakon smrti djelatnice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge.

Rospotrebnadzor je o slučaju izvijestio Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO), a osobe koje su bile u kontaktu s umrlom radnicom testirane su na zarazne bolesti. Rezultati nisu pokazali znakove infekcije niti prisutnost opasnih patogena.

"Preventivne i protuepidemijske mjere provedene su u cijelosti i nema epidemiološkog rizika za stanovništvo Irkutska niti Irkutske oblasti", priopćio je Rospotrebnadzor.

Slučaj je privukao pozornost jer je umrla 28-godišnja žena radila u institutu za istraživanje kuge. Nakon njezine smrti posumnjalo se da je zaražena kugom, no ruske vlasti tvrde da u institutu nije bilo laboratorijskog incidenta.

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Prema navodima Rospotrebnadzora, žena je umrla od upale pluća nepoznatog podrijetla, a u njezinim uzorcima nisu pronađeni mikroorganizmi povezani s radom u institutu.

Plućna kuga jedan je od najtežih oblika bolesti koju uzrokuje bakterija Yersinia pestis. Može se prenositi respiratornim kapljicama, a liječenje antibioticima može biti učinkovito ako se započne dovoljno rano.

WHO je od ruskih vlasti zatražio informacije o slučaju u skladu s Međunarodnim zdravstvenim pravilnikom.

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