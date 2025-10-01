Obavijesti

Komentari 0
Rusija: Ne priznajemo vraćanje UN-ovih sankcija Iranu

Sankcije uključuju i zabranu putovanja za desetke iranskih državljana, zamrzavanje imovine desetaka pravnih i fizičkih osoba i zabranu isporučivanja bilo čega što bi se moglo koristiti u nuklearnom programu

Rusija ne priznaje vraćanje UN-ovih sankcija Iranu, rekao je ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja u srijedu novinarima, odgovarajući na pitanje hoće li ih Moskva primijeniti.

UN je u subotu vratio embargo na oružje i druge sankcije Iranu zbog njegova nuklearnog programa na inicijativu europskih sila. Teheran je upozorio da će na to snažno odgovoriti.

NAKON RUSKOG NAPADA Ukrajina: Nuklearna elektrana Černobil ostala je bez struje!
Ukrajina: Nuklearna elektrana Černobil ostala je bez struje!

Britanija, Francuska i Njemačka pokrenule su proces vraćanja sankcija Iranu u Vijeću sigurnosti UN-a optužujući ga da je prekršio nuklearni sporazum iz 2015. koji je imao za cilj spriječiti ga da razvije nuklearnu bombu. Iran negira da želi nuklearno oružje.

"Mi ne priznajemo vraćanje sankcija", rekao je veleposlanik na konferenciji za novinare u povodu početka ruskog predsjedanja Vijećem sigurnosti u listopadu. 

"Živimo u dvije paralelne realnosti jer se vraćanje sankcija za neke dogodilo, ali za nas nije. To stvara problem. Kako ćemo se iz toga izvući, vidjet ćemo", rekao je.

Iranu je uveden embargo na oružje i zabranjeno mu je svo obogaćivanje uranija i njegovo reprocesuiranje u novo gorivo te aktivnosti koje se odnose na balističke projektile koji mogu nositi nuklearno oružje.

Sankcije uključuju i zabranu putovanja za desetke iranskih državljana, zamrzavanje imovine desetaka pravnih i fizičkih osoba i zabranu isporučivanja bilo čega što bi se moglo koristiti u nuklearnom programu.

