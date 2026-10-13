Rusija: Nismo gađali ukrajinsku energetsku infrastrukturu

Rusija u utorak nije gađala neku ukrajinsku energetsku metu po prvi put otkako je američki predsjednik Donald Trump tijekom vikenda objavio „energetsko primirje” između dvije države, no preko noći je dronovima i projektilima gađala prometne i logističke ciljeve.

Rusko ministarstvo obrane u svom dnevnom izvješću o noćnim udarima ne spominje ukrajinske energetske objekte, piše Reuters.

Glasnogovornik Kremlja na pitanje o gađanju energetskih ciljeva odgovorio je samo da je komunikacija u tijeku, no nije iznio više detalja.

Jedna od raketa pala je samo kilometar od postrojenja koje grije većinu zapadnog grada Lavova.

Trumpova najava prekida vatre u nedjelju uslijedila je dva dana nakon njegove objave sporazuma kojim su ukinute američke sankcije na izvoz ruskog dizela kako bi se Rusiji omogućila isporuka gotovo dva milijuna metričkih tona dizela, u nastojanju da se snize cijene goriva u SAD-u.

Reuters i drugi mediji izvijestili su da su američki dužnosnici Ukrajini zaprijetili prekidom razmjene obavještajnih podataka i prodaje oružja ako ne obustavi napade na ruske rafinerije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u utorak je kazao da ih Kijev nije gađao dva dana, otkako je Trump objavio primirje, no da je Rusija u tom razdoblju nastavila svoje napade na energetsku i kritičnu infrastrukturu. Rusija je u ponedjeljak pogodila šest ukrajinskih energetskih objekata, piše Reuters.

Zasad se ne zna je li Moskva namjerno u utorak izbjegavala napade na takvu infrastrukturu.

Trump želi jeftinije gorivo uoči izbora

Američki predsjednik je nekoliko puta okrivio ukrajinske napade za oštar rast cijena dizela u SAD-u ove godine. Taj rast zadaje glavobolju njegovim republikancima uoči izbora na sredini mandata za tri tjedna na kojima bi mogli izgubiti većinu u oba doma Kongresa.

Analitičari ipak tvrde da je Trumpov rat u Iranu imao znatno veći utjecaj na rast cijena.

Iako nije gađala energetsku infrastrukturu, Rusija je u noći na utorak žestoko napala Ukrajinu.

Četiri osobe poginule su u udarima na drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv, a najmanje još dvanaestoro ozlijeđeno je diljem zemlje, priopćili su ukrajinski dužnosnici.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da nije primilo obavještajna upozorenja prije ruskih ratnih napada na Kijev, što je potaknulo veliku zabrinutost stanovnika na društvenim mrežama.

„Uzroci se istražuju”, navodi se u priopćenju zrakoplovstva.

Obavještajni podaci o pripremanju napada balističkim projektilima bili su dio informacija koje SAD pruža Ukrajini. Ured Zelenskija nije zasad odgovorio na zahtjeve za komentar, no ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha u utorak je rekao da Kijev i dalje prima obavještajne podatke od Sjedinjenih Država.

Govoreći na sigurnosnoj konferenciji u Varšavi, Sibiha je rekao da američki zahtjev za obustavom napada na ruske rafinerije pokazuje koliko je položaj Ukrajine ojačao, aludirajući na Trumpov komentar Zelenskiju tijekom napetog sastanka u Ovalnom uredu prošle godine da „nemaju karte u svojim rukama”.

„U manje od dvije godine prešli smo put od 'nemate karata' do 'nemojte igrati na te karte'. To je postignuće”, rekao je Sibiha.