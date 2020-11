Rusija obara nove rekorde, pogoršava se stanje u Finskoj

Sa 25.487 novozaraženih i 524 umrlih Rusija obara nove rekorde , a Finska priznaje da se stanje u zemlji rapidno pogoršalo zadnjih dana, dok je svijetu zaraženo više od 60,37 milijuna ljudi a umrlo je 1.420.556​

<p>S 25.487 novih slučajeva zaraze Rusija ukupno ima 2.187.990 slučajeva.</p><p>Vlasti su također izvijestile o rekordnih 524 smrti od posljedica covida-19 u zadnja 24 sata, tako da je po službenim podacima dosad umrlo 38.062 ljudi. </p><p>Broj zaraženih raste diljem zemlje od rujna, ali se vlasti opiru zatvaranju i kažu da bi ciljane mjere trebale biti dovoljne.</p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Nikad više oboljelih u Hrvatskoj</h2><p>Moskovski gradonačelnik <strong>Sergej Sobjanin</strong> produžio je preporučenu samoizolaciju za građane starije od 65 godina i one u rizičnim skupinama do 15. siječnja kao mjeru opreza zbog pandemije koronavirusa.</p><p>Također je rekao da najmanje 30 posto djelatnika tvrtki u prijestolnici, koji već rade od kuće, trebaju raditi iz svojih domova do 15. siječnja.</p><p>Moskva, grad s više od 12,5 milijuna ljudi, izvještava o tisućama novih slučajeva na dnevnoj bazi.</p><h2>Rapidno se pogoršava situacija s covidom-19 u Finskoj</h2><p>Situacija s covidom-19 u Finskoj drastično se pogoršala zadnjih dana, rekla je u četvrtak premijerka <strong>Sanna Marin</strong>, ali je dodala kako vlada smatra da još nema osnova za usvajanje izvanrednih mjera poput onih u ožujku.</p><p>14-dnevna incidencija u Finskoj na 100.000 stanovnika bila je 75,8 u srijedu, što je druga najniža europska razina nakon Islanda, pokazali su podaci Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.</p><p>U najgore pogođenoj regiji oko prijestolnice Helsinkija broj novih slučajeva porastao je za gotovo 70 posto prošli tjedan u usporedbi s tjedan dana ranije, navode regionalne zdravstvene vlasti.</p><p>"Situacija s koronavirusom rapidno se pogoršala u Finskoj. Broj zaraženih je porastao kao i broj onih kojima je potrebna hospitalizacija", rekla je Marin novinarima.</p><p>"Po mom mišljenju, ne bismo trebali isključiti nijednu mjeru", dodala je ona misleći na moguće pribjegavanje planu za izvanredno stanje u zemlji.</p><p>Vlada je u četvrtak preporučila regionalnim vlastima da privremeno zatvore sva visokorizična javna mjesta u regijama gdje broj zaraženih brzo raste. Regija oko Helsinkija zabranit će sva javna okupljanja i na otvorenom i u zatvorenom, a djeca starija od 15 godina prelaze na online nastavu. </p><h2>Ukrajina potvrdila rekordni dnevni broj slučajeva </h2><p>Ukrajina je zabilježila rekordni 15.331 novi slučaj covida-19 u zadnja 24 sata, rekao je ministar zdravstva Maksim Stepanov. Prijašnji rekord bio je 14.580 21. studenoga.</p><p>On je izjavio da je ukupan broj slučajeva porastao na 677.189, a umrlo je 11.717 ljudi. </p><h2>U Mađarskoj umrlo 115 pacijenata u zadnja 24 sata</h2><p>U zadnja 24 sata u Mađarskoj je od posljedica koronavirusa umrlo 115 starijih pacijenata koji su već bolovali od neke kronične bolesti, a novozaraženih je 6360, priopćila je u četvrtak mađarska vlada.</p><p>Ukupan broj slučajeva od izbijanja epidemije u zemlji povećao se na 192.047, dok je broj umrlih 4229, prenosi agencija MTI. Trenutačno je aktivno 138.202 slučajeva, od kojih je 7537 hospitalizirano, a 640 pacijenata je na respiratorima.</p><p>Najveći broj slučajeva ima Budimpešta.</p><p>Mađarska ne planira daljnja ograničenja za suzbijanje širenja koronavirusa, izjavio je šef kabineta premijera Viktora Orbana.</p><h2>Švedski princ i princeza pozitivni na koronavirus</h2><p>Švedski princ<strong> Carl Philip</strong> i njegova supruga u karanteni su nakon što su testirani pozitivno na koronavirus, priopćila je u četvrtak palača.</p><p>Princ, 41, i princeza Sofia, 35, imaju blage simptome i dobro su, dodaje se u priopćenju.</p><p>Njihova dvojica sinova su u samoizolaciji.</p><p>Ostali članovi kraljevske obitelji, uključujući kralja i kraljicu, bit će testirani u četvrtak.</p>