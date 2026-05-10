Rusija optužila Armeniju zbog izjava Zelenskog u Erevanu

Rusija je u nedjelju optužila Armeniju da je ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom pružila „platformu za antiruske izjave”, što je novi znak zahlađenja odnosa između tradicionalnih saveznika Moskve i Erevana. Tijekom prošlotjednog posjeta Erevanu, domaćinu osmog susreta Europske političke zajednice, Zelenskij je rekao da se Rusija boji da bi „bespilotne letjelice mogle zujati iznad Crvenog trga” tijekom vojne parade 9. svibnja kojom se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Parada je u subotu održana prema planu, no zbog prijetnje napadima ukrajinskih dronova bila je u smanjenom obliku i bez uobičajenog punog prikaza naoružanja.

Moskva je još u četvrtak pozvala armenskog veleposlanika na razgovor kako bi prosvjedovala protiv onoga što je opisala kao „terorističke prijetnje Rusiji” koje je Zelenskij uputio iz Erevana.

„To nije normalno ni u skladu s duhom naših odnosa s Erevanom”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a prenose ruske novinske agencije.

„Ključno nam je da Armenija ne zauzme antiruski stav”, nastavio je Peskov, dodajući da Rusija očekuje objašnjenje Erevana o ovom pitanju.

Rusija je u četvrtak također izrazila i zabrinutost da će Armenija ući u ono što je nazvala „antiruskom orbitom" Europske unije.

Sastanku Europske političke zajednice u armenskoj prijestolnici prisustvovalo je više od 40 europskih čelnika, a nakon tog skupa uslijedio je i samit EU-Armenija.

Odnosi između Rusije i Armenije, u kojoj se nalaze ruske vojne baze, postaju sve napetiji otkako je Azerbajdžan u rujnu 2023. silom vratio odmetnutu regiju Gorski Karabah, unatoč prisutnosti ruskih mirovnih snaga.