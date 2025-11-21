SAD poslao ultimatum Ukrajini: Ako ne potpišete, ostat ćete bez oružja i obavještajnih podataka

Ukrajina je, prema tvrdnjama dvaju izvora za Reuters, pod većim pritiskom SAD-a nego prije. Washington je sada, kažu izvori, jasno poručio Kijevu da mora prihvatiti američki prijedlog mirovnog dogovora i to u skorom roku.

Jedan izvor rekao je da je SAD dao Ukrajini rok - želi da Kijev potpiše okvir dogovora do sljedećeg četvrtka. Također, Washington je poručio da bi odbijanje moglo imati ozbiljne posljedice.

Izvori tvrde da su američki dužnosnici dali do znanja kako bi, u slučaju odbijanja, moglo doći do smanjenja ili čak prekida ključne pomoći, prije svega isporuke oružja i razmjene obavještajnih podataka. Na toj potpori ukrajinska obrana počiva već gotovo tri godine.

Kremlj je u petak izjavio da Rusija još nije primila ništa službeno od Sjedinjenih Država o američkom mirovnom planu za Ukrajinu od 28 točaka, ali da je spremna pregovarati. Washington je Kijevu predstavio plan za koji ukrajinski dužnosnici tvrde da ga proučavaju.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva i Washington još ne raspravljaju o prijedlozima u detalje, ali da se kontakti odvijaju.

- Postoje određene ideje s američke strane, ali trenutno se ne raspravlja ništa suštinsko. Potpuno smo otvoreni - održavamo našu otvorenost za mirovne pregovore - rekao je Peskov novinarima.

Također je istaknuo da napredovanje ruske strane na bojištu sužava prostor za djelovanje ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

- Učinkovitost ruskih oružanih snaga trebala bi Zelenskija i njegov režim uvjeriti da je bolje pregovarati i to učiniti sada. Bolje je to učiniti odmah, nego kasnije. Njegov prostor za donošenje odluka se smanjuje kako gubi teritorij tijekom ofenzivnih akcija ruskih oružanih snaga - rekao je Peskov.

Po njegovim riječima, nastavljanje rata je za Ukrajinu "besmisleno i opasno".

- (Ukrajinski) režim mora donijeti odgovornu odluku. Učiniti to sada i preuzeti odgovornost - dodao je.

Zelenskij je potvrdio da je primio američki plan, ali nije izravno komentirao njegov sadržaj. Tijekom noći je na Telegramu objavio da je Ukrajina "spremna za konstruktivan, iskren i brz rad".