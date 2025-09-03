Rusija: Pregovaramo o isporuci dodatnih raketnih sustava Indiji

Moskva i New Delhi pregovaraju o povećanju isporuka ruskih raketnih sustava zemlja-zrak S-400 Indiji, prenijela je novinska agencija TASS pozivajući se na visokog ruskog dužnosnika za izvoz obrambene opreme u utorak navečer. "Indija već ima naš sustav S-400, ali postoji potencijal za proširenje suradnje i u ovom području“, citirao je TASS riječi Dmitrija Šugajeva, šefa ruske Federalne službe za vojno-tehničku suradnju i dodao, da su strane „zasad u fazi pregovora."

Indija je 2018. godine s Rusijom potpisala ugovor vrijedan 5,5 milijardi dolara za pet raketnih sustava zemlja-zrak dugog dometa S-400 Triumf, za koje New Delhi tvrdi da su im potrebni kako bi se suprotstavili prijetnji iz Kine.

No, isporuke sustava nekoliko su puta odgođene. Očekuje se da će Moskva isporučiti Indiji jedinice posljednja dva sustava S-400 2026. i 2027. godine.

Indijski premijer Narendra Modi rekao je u ponedjeljak Vladimiru Putinu da Indija i Rusija stoje rame uz rame čak i u teškim vremenima. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da Indija nije popustila zahtjevima Sjedinjenih Država da prestane kupovati resurse od Rusije te da Moskva to "cijeni".

Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu, Rusija je činila 36 posto indijskog uvoza oružja između 2020. i 2024., pri čemu je Francuska osigurala 33 posto, a Izrael 13 posto.