Rusija prekida isporuku plina, stručnjaci objašnjavaju: 'Možda nas Rusi pokušavaju zastrašiti'

Ruski Gazprom je najavio obustavu isporuke plina prema Europskoj Uniji putem Sjevernog toka 1. Naime, obustava će biti od 31. kolovoza do 2. rujna, a iz Gazproma objašnjavaju da će do obustave doći zbog održavanja plinovoda.

Tvrde kako je to u skladu s ugovorom. Naime, kako piše njemački Bild, prema tehničkoj dokumentaciji Siemensa, svakih 1000 sati je potrebno napraviti održavanje. Nakon što ovi trodnevni radovi završe kroz plinovod će opet krenuti samo 20 posto ukupnog kapaciteta. Naime, Rusi su već ranije drastično smanjili protok plina kroz Sjeverni tok 1 prema Njemačkoj, odnosno on trenutno iznosi samo 20 posto.

- Pošto se radi o tako kratko roku zaustavljanja dotoka plina vjerojatno se radi o ugradnji turbine koja je bila u Kanadi na popravku. Jasno dok se to ugrađuje, iako oni imaju rezervne turbine, će biti zaustavljen dotok. Premda je moguće da je to neka takozvana 'pokazna vježba' da Europa vidi kako je to bez plina. Međutim to se Hrvatske ne bi trebalo ticati kad mi plin dobivamo preko ukrajinske veze koja ide u Austriju, tako da mi plin dobivamo iz Austrije. Hrvatska nije na Sjevernom toku, mi smo na Družbi. Hrvatska ne bi trebala biti zabrinuta zbog toga, mi ne bi trebali osjetiti posljedice toga. Nikad cijev ne ovisi o jednoj turbini, ali možda imaju nekakve potrebe tehničke prirode za zatvaranjem dotoka na tri dana. Uvijek postoji mogućnost da je to i zastrašivanje Europe - objasnio je energetski stručnjak Davor Štern.

Rusi su potvrdili da je obustava zbog kvara na Siemensovoj turbini koja je bila na popravku u Kanadi, a trenutno je skladištena u njemačkom gradu Mülheim an der Ruhr. Njemački političari i javnost smatraju da su to samo izgovori Vladimira Putina i Kremlja.

- Moguće je zatvaranje zbog održavanja. Teško je procijeniti imaju li namjeru time zastrašiti Europu, ali plinovod se mora redovito održavati. Održavanje u ratnim zbivanjima se vjerojatno shvaća kao prijetnja, ali plinovod je kao i auto mora proći kroz servis i održavanje. Redovito se održavaju plinovodi tijekom ljeta jer je tada manji transport nego zimi kad je veća potrošnja. Sve je to logično. E sad, ima li tu prijetnje to je teško procijeniti. Za ova tri dana ne bih trebalo biti nikakvih posljedica za Europu, jedino će vjerojatno robne burze trznuti cijenama prema gore. Teško je procijeniti hoće li do povećanja cijena doći zbog nedostatka opskrbe ili zbog same vijesti o prestanku isporuke plina - pojasnio je prof. dr. sc. Igor Dekanić.

