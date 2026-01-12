Obavijesti

News

Komentari 0
onesposobljena je

Rusija: Raketom Orešnik gađali smo tvornicu za popravak zrakoplova u Lavovu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija: Raketom Orešnik gađali smo tvornicu za popravak zrakoplova u Lavovu
Foto: Kremlin.ru

Rusko ministarstvo obrane u ponedjeljak je objavilo da je meta koja je prošli tjedan pogođena u napadu hipersoničnom raketom Orešnik bila ukrajinska tvornica za popravak zrakoplova, koja je onesposobljena

Admiral

Ukrajina i njezini europski simpatizeri osudili su ruski raketni napad koji se dogodio u petak te su kazali da mu je svrha bila zastrašiti Zapad u tjednu kada su europske zemlje ponudile trupe za potencijalne poslijeratne snage sigurnosti u Ukrajini.

Rusija je u ovom slučaju tek drugi put upotrijebila balističku raketu srednjeg dometa u ratnome razdoblju. Ukrajinski dužnosnik je Reutersu rekao da je raketa, koja je u stanju prenijeti nuklearno oružje, bila naoružana lažnim bojevim glavama te je oštetila radionicu u državnoj tvrtki u Lavovu, blizu poljske granice.

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je u tom napadu onesposobljen Državni zrakoplovni remontni pogon u Lavovu. U njemu su, kako je rečeno, pogođene proizvodne radionice i skladišta.

NOĆ STRAVE VIDEO Rusi priznali: Gađali smo Orešnikom. Osveta za napad na Putinovu rezidenciju u Moskvi
VIDEO Rusi priznali: Gađali smo Orešnikom. Osveta za napad na Putinovu rezidenciju u Moskvi

"Ova tvrtka obavljala je popravke i održavanje zrakoplovne opreme ukrajinskih oružanih snaga, uključujući zrakoplove F-16 i MiG-29 koje su dovezle zapadne zemlje. Tvrtka je proizvodila i dronove dugog i srednjeg dometa koji se koriste za napade na ruske civilne ciljeve duboko unutar ruskog teritorija", objavilo je ministarstvo.

Rusija je u petak priopćila da je raketni napad odgovor na ukrajinski napad na jednu od rezidencija predsjednika Vladimira Putina na sjeveru Rusije krajem prosinca. Kijev je negirao da je izveo takav napad.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrvatska je Ukrajini isporučila transformatore i generatore vrijedne 5 milijuna eura
NOVA POMOĆ

Hrvatska je Ukrajini isporučila transformatore i generatore vrijedne 5 milijuna eura

Dobro Dobrim okuplja više od 300 volontera i ima iskustvo u organizaciji humanitarne pomoći u kriznim područjima, uključujući pomoć nakon potresa na Banovini, poplava u Bosni i Hercegovini, potresa u Turskoj te na ratom pogođenim područjima Ukrajine
Tisuće stambenih zgrada u Kijevu i dalje bez grijanja nakon ruskog napada
RAT U UKRAJINI

Tisuće stambenih zgrada u Kijevu i dalje bez grijanja nakon ruskog napada

Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da se radovi nastavljaju u područjima napada, rekavši da je situacija "i dalje ekstremno teška", posebno u graničnim regijama
Ukrajinci nakon sirene slušaju nebo: 'Šehidi su kao kosilice, rakete bruje i zvuk ne prolazi'
SMRT S NEBA

Ukrajinci nakon sirene slušaju nebo: 'Šehidi su kao kosilice, rakete bruje i zvuk ne prolazi'

Tišina, kažu, može značiti kratki predah, ali i dolazak nečega još gorega. Zato, analiziraju svaki šum i uče prepoznavati razliku između upozorenja i prijetnje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026