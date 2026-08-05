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Rusija ravna Kijev sa zemljom. Zelenski: 'Trebaju nam rakete. Naši partneri ih imaju'

Piše Filip Sulimanec,
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Rusija ravna Kijev sa zemljom. Zelenski: 'Trebaju nam rakete. Naši partneri ih imaju'
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Foto: Vladyslav Sodel
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Presretači balističkih projektila mogli su spasiti živote ljudi koji su danas poginuli, rekao je Zelenski

Zalihe projektila za protuzračnu obranu isporučene Ukrajini pale su na trećinu razine iz 2025. godine, unatoč tome što partnerske zemlje raspolažu dostupnim zalihama, izjavio je u srijedu predsjednik Volodimir Zelenski, nakon trećeg ruskog napada balističkim projektilima na Kijev i okolicu u tjedan dana, tijekom kojeg nije presretnut nijedan od 28 ispaljenih projektila.

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Pad isporuka oslabio je sposobnost Ukrajine da se suprotstavi Rusiji, koja intenzivira svoju kampanju napada balističkim projektilima, rekao je Zelenski nakon sastanka s vojnim zapovjednicima, dužnosnicima ministarstva obrane i predstavnicima ukrajinskih obavještajnih službi.

 - Nažalost, ove godine isporuke sustava protubalističke obrane naših partnera znatno su smanjene. Broj projektila za protuzračnu obranu u isporukama pao je na trećinu u odnosu na 2025. godinu - rekao je Zelenski u izjavi objavljenoj na Telegramu.

 - Projektili postoje u zalihama naših partnera - rekao je Zelenski, pozvavši na donošenje političkih odluka koje bi ubrzale isporuke i proširile proizvodnju obrambene opreme, uključujući lokalizaciju proizvodnje u Ukrajini.

Podsjećamo, u zadnjem ruskom napadu poginulo je najmanje 17 ljudi, a preko 40 je ranjeno.

 - Bio je to težak napad – 24 balistička projektila, četiri projektila Zircon/Oniks te još 115 bespilotnih letjelica, od kojih je velik broj bio na mlazni pogon. Glavne mete napada bila su skladišta u vlasništvu civilnih tvrtki. Napadnuti su i infrastrukturni objekti te željeznički kolodvor. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom – pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički centri - rekao je Zelenski pa naglasio da Ukrajina očajno treba presretačke projektile koji mogu rušiti ruske rakete.

 - Presretači balističkih projektila mogli su spasiti živote ljudi koji su danas poginuli. Izuzetno je važno da naši partneri shvate kako kašnjenje u njihovoj isporuci ili nespremnost da osiguraju sustave za protubalističku obranu izravno dovode do ovakvih strašnih ljudskih žrtava i razaranja. Partneri koji još nisu spremni preuzeti aktivniju ulogu u isporuci presretača mogu pomoći uvođenjem novih sankcija. Značajan dio ruske proizvodnje balističkih projektila još uvijek nije obuhvaćen sankcijama. Čak ni sada. Potrebni su novi koraci – od skupine G7, Europske unije i svih koji podupiru zaštitu ljudskih života. Hvala svima koji su spremni pomoći na taj način - zamolio je Zelenski ukrajinske saveznike.

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