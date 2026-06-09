Rusija: Spremni smo upotrijebiti nuklearna sredstva

Rusija i Bjelorusija spremne su upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje, kako bi osigurale svoju obranu i sigurnost, poručio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Mihail Galuzin.

Modeli suradnje između oružanih snaga Rusije i Bjelorusije, kao i sigurnosnih službi dviju zemalja, neprestano se unapređuju. Stalno smo spremni upotrijebiti sva sredstva, uključujući i nuklearna, kako bismo osigurali sigurnost", rekao je Galuzin u intervjuu za ruski list Izvestia.

Ruski diplomat pritom je optužio NATO za pojačavanje vojnih aktivnosti u blizini granica Rusije i Bjelorusije. Prema njegovim riječima, savez provodi demonstrativno i provokativno gomilanje vojnih snaga uz granicu, a u regiji se održavaju vojne vježbe te bilježi povećan broj incidenata povezanih s dronovima.

Galuzin je istaknuo da se vojna i sigurnosna suradnja Moskve i Minska kontinuirano razvija te da dvije zemlje zajednički odgovaraju na, kako tvrdi, pogoršanje sigurnosne situacije u regiji.

Iz Moskve poručuju da jačanje obrambenih kapaciteta Rusije i Bjelorusije predstavlja odgovor na aktivnosti NATO-a u istočnoj Europi, pri čemu je Galuzin naglasio da zajednička obrambena strategija uključuje i nuklearno odvraćanje.

Izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti između Rusije i Zapada te nastavka rata u Ukrajini, dok NATO posljednjih godina povećava svoju vojnu prisutnost na istočnom krilu saveza.