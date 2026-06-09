Obavijesti

News

Komentari 0
SVE ZA SIGURNOST

Rusija: Spremni smo upotrijebiti nuklearna sredstva

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Rusija: Spremni smo upotrijebiti nuklearna sredstva
Foto: Rusko ministarstvo obrane

Iz Moskve poručuju da jačanje obrambenih kapaciteta Rusije i Bjelorusije predstavlja odgovor na aktivnosti NATO-a u istočnoj Europi, pri čemu je Galuzin naglasio da zajednička obrambena strategija uključuje i nuklearno odvraćanje

Rusija i Bjelorusija spremne su upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje, kako bi osigurale svoju obranu i sigurnost, poručio je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Mihail Galuzin. 

Modeli suradnje između oružanih snaga Rusije i Bjelorusije, kao i sigurnosnih službi dviju zemalja, neprestano se unapređuju. Stalno smo spremni upotrijebiti sva sredstva, uključujući i nuklearna, kako bismo osigurali sigurnost", rekao je Galuzin u intervjuu za ruski list Izvestia.

Ruski diplomat pritom je optužio NATO za pojačavanje vojnih aktivnosti u blizini granica Rusije i Bjelorusije. Prema njegovim riječima, savez provodi demonstrativno i provokativno gomilanje vojnih snaga uz granicu, a u regiji se održavaju vojne vježbe te bilježi povećan broj incidenata povezanih s dronovima.

RAT U UKRAJINI Ukrajina u 2026. vratila više teritorija nego što je izgubila
Ukrajina u 2026. vratila više teritorija nego što je izgubila

Galuzin je istaknuo da se vojna i sigurnosna suradnja Moskve i Minska kontinuirano razvija te da dvije zemlje zajednički odgovaraju na, kako tvrdi, pogoršanje sigurnosne situacije u regiji.

Iz Moskve poručuju da jačanje obrambenih kapaciteta Rusije i Bjelorusije predstavlja odgovor na aktivnosti NATO-a u istočnoj Europi, pri čemu je Galuzin naglasio da zajednička obrambena strategija uključuje i nuklearno odvraćanje.

Izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti između Rusije i Zapada te nastavka rata u Ukrajini, dok NATO posljednjih godina povećava svoju vojnu prisutnost na istočnom krilu saveza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli
FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'
CRVENA ZVIJER U VRBOVCU

FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'

Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu • Prešla je svega 25 kilometara • Nije na prodaju, kažu Maja i Željko
STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!
NOVI FEMICID

STRAVA U ZAGREBU Ukrajinac je gurnuo ženu sa zgrade i ubio ju je. Uhićen je za teško ubojstvo!

Iako početne informacije nisu upućivale da bi se moglo raditi o kaznenom djelu, provedenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem utvrđene su nove okolnosti te je 47-godišnjak u nedjelju uhićen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026