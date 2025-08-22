'Rusija treba ojačati nuklearni štit zbog kolosalnih prijetnji'

Ruski nuklearni štit trebao bi se ojačati u nadolazećim godinama zbog "kolosalnih prijetnji" s kojima se suočava najveća svjetska nuklearna sila, rekao je u četvrtak šef ruske državne nuklearne korporacije Rosatom Aleksej Lihačov.

Rusija i Sjedinjene Države nadograđuju svoje nuklearne arsenale - uključujući sustave koji se koriste za otkrivanje i presretanje dolazećih nuklearnih raketa, baš kao što Kina povećava vlastite nuklearne kapacitete daleko iznad onih Velike Britanije i Francuske.

"Sada, u trenutnoj geopolitičkoj situaciji, vrijeme je kolosalnih prijetnji postojanju naše zemlje. Stoga je nuklearni štit, koji je ujedno i mač, jamstvo našeg suvereniteta", citirala je ruska državna novinska agencija RIA Lihačova.

„Danas razumijemo da se nuklearni štit u nadolazećim godinama mora samo poboljšavati“, rekao je.

Američki predsjednik Donald Trump u svibnju je predstavio planove za takozvani raketni obrambeni štit "Zlatna kupola“, inspiriran izraelskim kopnenim obrambenim štitom "Željezna kupola", koji bi koštao najmanje 175 milijardi dolara.

Američka kupola imala bi za cilj presretanje niza raketa - uključujući balističke, hipersonične i krstareće - te je usmjerena na blokiranje prijetnji iz Rusije i Kine.

Međutim, vojni stručnjaci slažu se da nijedan takav štit ne može presresti sve rakete, posebno u količini koju bi Moskva ili Washington mogli lansirati.

Rusija ima oko 4300 uskladištenih i raspoređenih nuklearnih bojevih glava, a Sjedinjene Države oko 3700, što je ukupno oko 87 posto ukupnog svjetskog arsenala, prema istraživanju Federacije američkih znanstvenika.

Kina je treća najveća nuklearna sila na svijetu s oko 600 bojevih glava, a slijede Francuska s 290, Velika Britanija s 225, Indija sa 180, Pakistan sa 170, Izrael s 90 i Sjeverna Koreja s 50..