Ruska agencija: 'Dron je letio za Krim i skrenuo s kursa. On može nositi bombu tešku jednu tonu!'

Bespilotna letjelica koja je kasno u četvrtak pala u Zagrebu greškom je skrenula s odredišta koje je trebalo biti Krim, objavila je ruska novinska agencija Tass.

Pozivajući se na izvore u ruskim organima reda, ista takva bespilotna letjelica tipa Tu-141 Striž sovjetskog dizajna iz Ukrajine pala je u blizini grada Krasnoperekopska na sjeveru Krima, anektiranog teritorija koji svojata Rusija.

- Prvi je dron pao u blizini grada Krasnoperekopska, a drugi u Zagrebu, leteći više od 700 kilometara - kazao je izvor ruskoj agenciji.

- To je u suštini mali mlazni zrakoplov sposoban nositi prilično ozbiljno eksplozivno opterećenje, do jedne tone - tvrdi izvor.

Izvor tvrdi da su oba drona imala probne letove prema Krimu, što objašnjava njegovu izvidničku namjenu, ali je "jedan od njih skrenuo s kursa i odletio u glavni grad Hrvatske". Drugi su pronašli nedaleko od crnomorske obale i objavili fotografije.

- Dijelove ukrajinske letjelice tipa Tu-141 Striž otkrili su ruski graničari u petak u 9.35 (hrvatsko vrijeme) oko 17,6 kilometara južno od sjeverne granice teritorija Krima i 8,5 kilometara od Krasnoperekopska na obali jezera Krasnoje. Vidjeli su fragmente krila i trup, pronašli podatke iz registratora leta i kočni padobran - dodao je izvor.

Navodna lokacija druge olupine bespilotne letjelice:

Podsjetimo, Ukrajina je ranije u petak demantirala da je to njihova bespilotna letjelica. Tvrdnje ruske agencije tek treba provjeriti.

Tu-141 Striž proizvodio se od 1979. do 1989. u zrakoplovnoj tvornici u Harkivu, piše agencija Tass. Ta je letjelica opremljena sredstvima za fotografsko i infracrveno izvižanje. Njegova je duljina 14,5 metara, raspon krila 3,8 metara, a može prijeći do 1000 kilometara na visini do 6000 metara pri brzini do 1000 kilometara na sat.

