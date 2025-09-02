Ruska alpinistica (47) preminula je na planini. Slomila je nogu, danima je pokušavali spasiti

Ruska alpinistica Natalija Nagovitsina (47) preminula je, javlja portal rsport.ria.ru. Vijest o tragediji objavila je TV voditeljica Victoria Bonya, koja je objavila video drona koji leti iznad vrha Pobeda.

- Uspjeli smo lansirati dron danas, 2. rujna, na vrh Pobjede. Natalija Nagovitsina počiva u miru - napisala je.

Podsjetimo, penjačica je slomila nogu dok se spuštala s vrha Pobeda (7439 m) u Kirgistanu. Akcija spašavanja i spuštanja žene s vrha odvila se 12. kolovoza. Tada je ozlijeđena, ali nisu je uspjeli spustiti. Sljedećega dana, dva strana penjača pokušala su joj pomoći, ali nisu uspjeli zbog umora i lošeg vremena. Uspjeli su doći do žene, umotali je u vreću za spavanje, ali bili su prisiljeni ostaviti je na planini.

Prethodni pokušaj spašavanja ruske penjačice bio je 17. kolovoza, ali zrakoplov sa spasilačkim timom udario je u zonu turbulencije i izvršio oštro slijetanje. Tom prilikom ozlijeđeni su kapetan posade i spasioci iz privatne turističke tvrtke, koji su kasnije evakuirani drugim helikopterom.

Sin alpinistice Mihail Nagovicin za REN TV ispričao je kako je osvajanje vrhova bio hobi njegovih roditelja. Njegov otac, Sergej Nagovicin, preminuo je 2021. godine na drugom kirgistanskom vrhu, Han-Tengriju, nakon što je doživio moždani udar. Natalija, koja je bila s njim, odbila je ostaviti supruga i sama se spustiti.

Na kraju je Sergej preminuo, a nju su spasili. Godinu dana kasnije, vratila se na isto mjesto kako bi postavila spomen-ploču u njegovu čast, o čemu je snimljen i dokumentarni film.