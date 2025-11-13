Obavijesti

NOVI ŽIVOT DOKTORICE

Ruska kirurginja na operaciji je oslijepila ženu, umjesto zatvora odabrala je rat! 'Na fronti je...'

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Profimedia, Canva

Operirana žena sad vidi samo 30 posto na jednom oku. Lonskaja nije postavila pravilnu dijagnozu tijekom početnog pregleda, nije provjerila koje lijekove pacijentica uzima, navode ruski mediji...

Ekatarina Lonskaja (40) donedavno je bila cijenjena kirurginja u Rusiji.  Izvodila je dosta estetskih operacija, bila je posebno poznata u tom svijetu, ali jedna pogreška je sve promijenila...

Lonskaja je osuđena zbog nanošenje teške tjelesne ozljede iz nehaja, krivo je izvela plastičnu operaciju kapaka  (blefaroplastika) Inni Borodi, ženi Aleksandra Borode, predsjednika Federacije židovskih zajednica Rusije. Slučaj je privukao dosta pažnje u Rusiji

Ekaterina Lonskaya
Foto: not supplied

- Operirana žena sad vidi samo 30 posto na jednom oku. Lonskaja nije postavila pravilnu dijagnozu tijekom početnog pregleda, nije provjerila koje lijekove pacijentica uzima - navodi ruska Lenta.

Lonskaja je zbog svoje greške kažnjena s 11 mjeseci zatvora u lipnju ove godine, a morala je svoj žrtvi isplatiti i pola milijuna rubalja, otprilike 5500 eura.

Ali u zatvoru joj se nije boravilo. Pa je odlučila otići u krvavi Putinov rat u Ukrajinu! Ni prva ni zadnja, prvo je zatvorenike u Rusiji vrbovao Prigožin za Wagner, kasnije je na sebe to preuzelo Ministarstvo... Zatvorenicima se nudi ukidanje kazne ako potpišu ugovor i provedu određeni period na fronti. Tamo ih se često koristi kao topovsko meso. No Lonskaja je kirurginja, prevrijedna da je se pošalje u navalu...

- Lonskaja je postala liječnica u zoni specijalnih vojnih operacija u Ukrajini - kazala je za TASS njezina odvjetnica Kristina Visotskaja.

Ekaterina Lonskaja na svojem vjenčanju
Ekaterina Lonskaja na svojem vjenčanju | Foto: not supplied

Ruski mediji i dalje ne smiju pisati da u Ukrajini traje rat, pa dodaju kako u 'zoni specijalnih operacija' kirurginja radi već mjesec dana...

- Tamo radi kao liječnica, operira ljude - piše Lenta.

Ekaterina Lonskaya
Foto: Not supplied

- U teškom razdoblju naše zemlje, svaki bi liječnik, da je na mojem mjestu, učinio isto. Nastavit ću liječiti i pomagati ljudima pod ugovor s Ministarstvom obrane. Iskreno se nadam da vas neću iznevjeriti - poručila je prije odlaska u rat - piše Meduza.

