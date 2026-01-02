Ruska okupacija: Kijev ne upravlja petinom države

Prošle godine su ruske snage svoju okupaciju u Ukrajini proširile za dodatnih 4.336 četvornih kilometara, stoji u izvješću ukrajinske analitičke organizacije DeepState. To znači da su Rusi u cijeloj prošloj godini ratovanja zauzeli još oko 0,72 posto Ukrajine ili, ilustrativno, područje veličine dvije Moskve.

Ukupno je sad pod ruskom vojnom okupacijom 116.165 četvornih kilometara, odnosno 19,25 posto teritorija Ukrajine, uključujući Krim, koji je u potpunosti pod ruskom okupacijom od 2014., kao i dijelove istočne i južne Ukrajine - Lugansku, Donjecku, Zaporišku i Hersonsku oblast. Za usporedbu, Ukrajina ima površinu od oko 603.500 četvorna kilometra, što znači da je Kijev u četiri godine ruske agresije izgubio upravljanje nad petinom države.

U razdoblju od 1. siječnja 2023. do 1. siječnja 2026. ukupno je okupirano 7.463 četvornih kilometara više nego ranije, što predstavlja 1,28 posto teritorija Ukrajine. Prema podacima DeepStatea, udio okupiranog teritorija u pojedinim oblastima izgleda ovako: Dnjepropetrovska oblast – 0,6 posto (novo rusko zauzeće), Sumska oblast – jedan posto, Harkivska oblast – 4,7 posto, Hersonska oblast – 72 posto, Zaporiška oblast – 74,8 posto, Donjecka oblast – 78,1 posto, Luganska oblast – 99,6 posto, Krim - sto posto.

Tempo ruskog zauzimanja teritorija ponegdje je varirao tijekom 2025., s manjim porastima u određenim mjesecima, a neke analize ukazuju na usporavanje u određenim razdobljima. Analitičari također napominju da je Krim i dalje u potpunosti pod ruskom kontrolom, dok zauzeće Kinburnske prevlake u Mikolajivskoj oblasti ne utječe značajno na ukupne statistike.

Sve je počelo 2014. ruskom aneksijom Krima, što joj međunarodno nije priznato. Nakon toga su u istočnoj Ukrajini, u oblastima Donjeck i Lugansk, izbili separatistički sukobi te stvorene samoproglašene Donjecka Narodna Republika (DNR) i Luganska Narodna Republika (LNR), pod djelomičnom ruskom kontrolom. Ukrajina je zadržala kontrolu nad većim dijelom zemlje, dok su okupirani dijelovi uglavnom bili istočno i jugoistočno od linije sukoba. U veljači 2022. Rusija je započela punu invaziju na Ukrajinu, napadom na više frontova: s istoka, s juga i preko Krima. U početnim mjesecima 2022. zauzela je Hersonsku oblast i dijelove Zaporiške oblasti (jug), dijelove Donjecke i Luganske oblasti (istok). Ukrajina je počela s protunapadima u 2023., vraćajući dio teritorija.

Trenutačno se ruska okupacija uglavnom koncentrira na istočni i južni dio Ukrajine, koja je zadržala kontrolu nad središnjim, sjevernim i većinom zapadnih regija.