Obavijesti

News

Komentari 5
ZELENSKI NAJAVIO ODMAZDU

Ruski dron pogodio sjedište tajne službe u Kijevu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ruski dron pogodio sjedište tajne službe u Kijevu!
Foto: Gleb Garanich
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predsjednik Zelenskij najavio je odlučnu odmazdu protiv Rusije, ističući važnost SBU-a u obrani zemlje i ratnim naporima

Ruski dron pogodio je u petak sjedište Ukrajinske sigurnosne službe (SBU) u Kijevu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij i obećao odmazdu zato što Moskva već deseti dan zračnim putem napada glavni grad Ukrajine. Gusti crni dim dizao se u središtu Kijeva nakon napada koji ukazuje na novu eskalaciju sukoba. Ozlijeđeno je najmanje sedam osoba, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. 

Ukrajinske vladine zgrade rijetko su oštećene u napadima dronovima i raketama u više od četiri i pol godine rata s Rusijom.  SBU je ključna za ratne napore Ukrajine jer provodi snažne napade duboko u ruskom teritoriju kako bi nanijela štetu ruskom ratnom stroju i energetskoj infrastrukturi.

"Dron je bio izravno usmjeren na ured šefa SBU-a u toj zgradi", rekao je Zelenskij na Telegramu. Zasad nije poznato jesu li među ozlijeđenima pripadnici SBU-a.

Zelenskij je rekao da je naredio "odgovarajući, opipljiv odgovor Rusima".

Brojna vozila hitne pomoći i hitne službe uputile su se na mjesto događaja u povijesnom dijelu grada blizu katedrale svete Sofije, koja je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Glavni grad Ukrajine već je deset dana meta neprestanih napada ruskih dronova. U srijedu je pogođeno sveučilište u centru grada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Nova američka mirovna misija: Trumpovi izaslanici za vikend idu Putinu, a potom u Kijev
OPET ZA pregovaračkim stolom

Nova američka mirovna misija: Trumpovi izaslanici za vikend idu Putinu, a potom u Kijev

Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner kreću na važan diplomatski put prema Rusiji i Ukrajini, nastojeći pridonijeti postizanju mirovnog sporazuma u sukobu koji traje već četiri godine.
NOVA TAKTIKA Ukrajinci su paralizirali ruski zračni promet, zbog dronova otkazani letovi
NAPAD NA RUSKO NEBO

NOVA TAKTIKA Ukrajinci su paralizirali ruski zračni promet, zbog dronova otkazani letovi

Novi val napada dronovima nad Moskvom izazvao je velike poremećaje u zračnom prometu, s više od 120 otkazanih letova i upozorenjima ukrajinskog predsjednika o sve većim rizicima u ruskom zračnom prostoru.
Njemačka počela masovnu proizvodnju dronova dugog dometa za ukrajinsku vojsku
NA AI POGON

Njemačka počela masovnu proizvodnju dronova dugog dometa za ukrajinsku vojsku

Dronovi se proizvode u dvije verzije: model srednjeg dometa te model dugog dometa koji može dosegnuti ciljeve udaljene i do 1.500 kilometara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026