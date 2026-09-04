Ruski dron pogodio sjedište tajne službe u Kijevu!

Ruski dron pogodio je u petak sjedište Ukrajinske sigurnosne službe (SBU) u Kijevu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij i obećao odmazdu zato što Moskva već deseti dan zračnim putem napada glavni grad Ukrajine. Gusti crni dim dizao se u središtu Kijeva nakon napada koji ukazuje na novu eskalaciju sukoba. Ozlijeđeno je najmanje sedam osoba, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Ukrajinske vladine zgrade rijetko su oštećene u napadima dronovima i raketama u više od četiri i pol godine rata s Rusijom. SBU je ključna za ratne napore Ukrajine jer provodi snažne napade duboko u ruskom teritoriju kako bi nanijela štetu ruskom ratnom stroju i energetskoj infrastrukturi.

"Dron je bio izravno usmjeren na ured šefa SBU-a u toj zgradi", rekao je Zelenskij na Telegramu. Zasad nije poznato jesu li među ozlijeđenima pripadnici SBU-a.

Zelenskij je rekao da je naredio "odgovarajući, opipljiv odgovor Rusima".

Brojna vozila hitne pomoći i hitne službe uputile su se na mjesto događaja u povijesnom dijelu grada blizu katedrale svete Sofije, koja je na UNESCO-vom popisu svjetske baštine.

Glavni grad Ukrajine već je deset dana meta neprestanih napada ruskih dronova. U srijedu je pogođeno sveučilište u centru grada.