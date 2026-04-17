NEMA OZLIJEĐENIH

Ruski dronovi oštetili luku na Dunavu na jugoistoku Ukrajine

Piše HINA,
Ruski dronovi oštetili luku na Dunavu na jugoistoku Ukrajine
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

U ruskom napadu dronovima tijekom noći oštećena je lučka infrastruktura u Izmailu, najvećoj ukrajinskoj luci na Dunavu, a jedan je dron zalutao u rumunjski teritorij, priopćile su u petak ukrajinske i rumunjske vlasti

Luka se nalazi na krajnjem jugozapadu Ukrajine i okrenuta je prema rumunjskom teritoriju koji se nalazi s druge strane Dunava. Tijekom rata u Ukrajini postala je važno logističko područje i česta je meta napada. Napad je izazvao požare koje su hitne službe brzo stavile pod kontrolu. Oštećene su upravne i proizvodne zgrade, kao i željeznička infrastruktura, priopćilo je ukrajinsko ministarstvo za razvoj zajednica i teritorija.

"Napadi na lučku infrastrukturu regije traju već nekoliko dana zaredom", priopćilo je ministarstvo na Telegramu, navodeći i da nitko nije ozlijeđen.

Ukrajinska uprava morske luke izjavila je da luka nastavlja s radom, ne imenujući je.

Zračne snage priopćile su da je Rusija lansirala jednu balističku raketu i 172 drona na Ukrajinu od 18 sati po lokalnom vremenu u četvrtak. Jedinice protuzračne obrane oborile su ili neutralizirale 147 dronova, a ta raketa i 20 dronova pogodili su osam lokacija, dodali su.

Guverner regije Odesa rekao je da je pogođeno najmanje šest stambenih zgrada, dodajući da je napad također izazvao požar u Rezervatu biosfere Dunav.

Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihovi radarski sustavi uhvatili dron koji je narušio njihov zračni prostor tijekom ruskog noćnog napada na Ukrajinu.

Komentari 0
