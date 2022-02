Ruska državna televizija RT u srijedu je priopćila da je podnijela žalbu njemačkom sudu na zabranu emitiranja koja je rezultirala recipročnom zabranom rada njemačkog medija Deutsche Wellea u Rusiji.

Njemačko medijsko nadzorno tijelo MABB i Komisija za dozvole i nadzor medijskih institucija ZAK objavili su kako se RT-ov program na njemačkom ne može emitirati putem srpske dozvole.

RT je priopćenjem na društvenim mrežama tu zabranu proglasio „nezakonitom“ te očekuje da će se ona poništiti.

Moskva je prošli četvrtak objavila da prekida djelovanje Deutsche Wellea u Rusiji i da će zaposlenicima tog medija oduzeti akreditacije.

Dan kasnije Rusija je rekla da će odustati od te odluke ako to učini i Njemačka u slučaju RT-a, no da će i dodatno eskalirati situaciju ako to učini Berlin.

RT je osnovan 2005. pod imenom Russia Today, a financira ga ruska država. Emitira na više jezika, među kojima su engleski, francuski, španjolski, njemački i arapski. Smatra ga se propagandnim instrumentom Kremlja i izazvao je kontroverze u više zemalja.