Obavijesti

News

Komentari 0
IMALI SU PITANJA

Ruski veleposlanik se žalio jer su ga Hrvati zvali na razgovor: 'Povlađujete kijevskom režimu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ruski veleposlanik se žalio jer su ga Hrvati zvali na razgovor: 'Povlađujete kijevskom režimu'
Zagreb: Veleposlanik Ruske Federacije Alexander Nurizade | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je u srijedu ruskog Veleposlanika Alexandera Nurizadea na razgovor. Tema je bila rusko ugrožavanje europske sigurnosti

Rusko veleposlanstvo u Hrvatskoj požalilo se danas na društvenim mrežama kako su Veleposlanika Alexandera Nurizadea pozvali na razgovor u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tema je bila europska sigurnost i ruska prijetnja. 

Dok se MVEP o svemu nije službeno oglasio, ruska strana objavila je o čemu su razgovarali. Tekst prenosimo u cijelosti:

- Dana 16. rujna 2026. godine Veleposlanik Rusije u Hrvatskoj Nj.E. g. Alexander Nurizade pozvan je u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske na razgovor. Tijekom razgovora hrvatska strana je izrazila zabrinutost zbog „ugrožavanja europske sigurnosti“ koje potiče od Rusije te navela incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama, kao i na objektima infrastrukture pojedinih država članica EU, odnosno Danske, Litve, Rumunjske i Njemačke („incident s dronom u Leipzigu“).

RAT U UKRAJINI Rusi izgladnjuju jedan od najstarijih gradova u Ukrajini. Zadnja hrana stigla u svibnju
Rusi izgladnjuju jedan od najstarijih gradova u Ukrajini. Zadnja hrana stigla u svibnju

Veleposlanik je snažno negirao optužbe kao nedokazane što je više puta bila isticala ruska strana. Smatra da su optužbe koordinirana provokacija očigledno usmjerena prema daljem degradiranju odnosa sa Rusijom. Izrazio je žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba.

Podsjetio je na izvorne razloge ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja na pretvaranju Ukrajine u antiruski projekt, kontinuirane udare Oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Istaknuo je da svaki objekti na ukrajinskom području, odnosno željeznička čvorišta i vozni park koji su angažirani u prijevozu tereta u interesu ukrajinske vojske, jesu legitimni vojni ciljevi Oružanih snaga Rusije - pišu iz Veleposlanstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'
NESREĆA NA OBILAZNICI

JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'

Teška prometna nesreća dogodila se na A3. Promet je u smjeru Lipovca prekinut, a vozila se isključuju na čvoru Kosnica. Kako doznajemo, netko je vozio u krivom smjeru. Jedan je mrtav, jedan ozlijeđen
Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!
STRAVA NA A3

Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!

Teška nesreća dogodila na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Auti su potpuno smrskani, a nastala je ogromna kolona. Dobili smo fotografije i snimke s mjesta nesreće
Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...
DOK PREMIJER TRAŽI SPALIONICU...

Pripuz ipak prvi gradi energanu na otpad. Znamo cijenu, kada će biti gotova i gdje niče sljedeća...

• Pripuzova investicija u Sisku je 155 milijuna eura • Obećava najbolju i potpuno neškodljivu tehnologiju • 'Nećemo spaljivati ni komunalni ni opasni otpad' kažu • Stručnjak: Hrvatska treba pet takvih energana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026