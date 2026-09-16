Rusko veleposlanstvo u Hrvatskoj požalilo se danas na društvenim mrežama kako su Veleposlanika Alexandera Nurizadea pozvali na razgovor u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tema je bila europska sigurnost i ruska prijetnja.

Dok se MVEP o svemu nije službeno oglasio, ruska strana objavila je o čemu su razgovarali. Tekst prenosimo u cijelosti:

- Dana 16. rujna 2026. godine Veleposlanik Rusije u Hrvatskoj Nj.E. g. Alexander Nurizade pozvan je u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske na razgovor. Tijekom razgovora hrvatska strana je izrazila zabrinutost zbog „ugrožavanja europske sigurnosti“ koje potiče od Rusije te navela incidente u zračnom prostoru, teritorijalnim vodama, kao i na objektima infrastrukture pojedinih država članica EU, odnosno Danske, Litve, Rumunjske i Njemačke („incident s dronom u Leipzigu“).

Veleposlanik je snažno negirao optužbe kao nedokazane što je više puta bila isticala ruska strana. Smatra da su optužbe koordinirana provokacija očigledno usmjerena prema daljem degradiranju odnosa sa Rusijom. Izrazio je žaljenje što hrvatska strana povlađuje kijevskom režimu i njegovim stranim pokroviteljima koji su zainteresirani za nastavak sukoba.

Podsjetio je na izvorne razloge ukrajinske krize, napore zapadnih zemalja na pretvaranju Ukrajine u antiruski projekt, kontinuirane udare Oružanih snaga Ukrajine na civilno stanovništvo i civilnu infrastrukturu Rusije. Istaknuo je da svaki objekti na ukrajinskom području, odnosno željeznička čvorišta i vozni park koji su angažirani u prijevozu tereta u interesu ukrajinske vojske, jesu legitimni vojni ciljevi Oružanih snaga Rusije - pišu iz Veleposlanstva.