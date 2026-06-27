Ruski vojnik zaprijetio Putinu pa mu policija pretresla kuću: 'Uzeli su USB-ove, računala!'

Ruski vojnik Aleksandar Lunjin, koji je prije dva dana objavio snimku u kojoj se obraća ruskom čelniku Vladimiru Putinu, našao se u središtu pozornosti nakon što je javno zatražio sastanak s ruskim predsjednikom i zaprijetio ozbiljnim posljedicama ako se nastavi ignorirati nezadovoljstvo u vojsci. Samo dva dana nakon objave snimke, ruska policija pretražila je njegov obiteljski dom u Voronješkoj oblasti, dok je njegova supruga Tatjana Lunjina nakratko objavila da joj se ne javlja i da strahuje kako je priveden, piše ruski portal Medusa.

Policajci su tijekom noći pretražili kuću i cijelo imanje u selu Lizinovka te odnijeli sve što su pronašli, ispričala je Lunjina.

- Uzeli su USB memorije, računala, prijenosna računala, diskove i još neke stvari, uključujući nunčake - rekla je u videu koji je ubrzo obrisala, ali su ga prenijeli ruski Telegram kanali. Dodala je da njezin suprug nije bio kod kuće jer je dan ranije otputovao u Moskvu te da joj se ne javlja. Pretpostavila je da je možda priveden ili da tijekom puta nema signala.

Nedugo nakon toga objavila je novu poruku na društvenoj mreži VKontakte u kojoj je poručila da je Aleksandar živ i dobro te da ju je zamolio da zasad ne objavljuje nikakve informacije niti daje intervjue.

- Prijatelji! Razumijem vašu zabrinutost, i sama sam zabrinuta. Saša je živ i dobro je. Rekao mi je da zasad ne objavljujem nikakve informacije, ne dajem intervjue i ne odgovaram na komentare. Samo čekamo - napisala je.

Lunjin, koji je sudjelovao u ruskoj invaziji na Ukrajinu, 25. lipnja objavio je videoobraćanje Putinu koje je u samo nekoliko sati prikupilo milijune pregleda na društvenim mrežama. U dramatičnoj snimci, nastaloj u njegovu domu, 39-godišnji otac dvoje djece tvrdi da govori u ime neimenovanih, ali utjecajnih vojnih i sigurnosnih dužnosnika nezadovoljnih načinom na koji se vodi rat u Ukrajini. Od Putina je zatražio sastanak u Kremlju uz televizijski prijenos uživo kako bi ruskoj javnosti iznio, kako je rekao, "cijelu istinu" o stanju u zemlji i vojsci. Lunjin je poručio da će se, ako Putin odbije sastanak, "vojska okrenuti oružjem protiv Kremlja".

- Ako u bliskoj budućnosti ne dođem u Kremlj i ne budem govorio uživo pored vas, vojska će okrenuti svoje oružje protiv Kremlja - poručio je gledajući izravno u kameru. Kasnije je na svom Telegram kanalu ustvrdio da njegova prijetnja "nije blef" te upozorio da bi svaka odmazda protiv njega ili njegove obitelji bila "signal za početak akcije". Istodobno je tvrdio da nije vođa pobune.

- Ja samo prenosim poruku, ništa više. Nisam vođa ustanka - napisao je, dodajući da je izabran upravo zato što ga, kako tvrdi, "nije moguće kupiti" i zato što ga je predsjednik već ranije čuo. Njegove izjave izazvale su brojne usporedbe s pobunom Wagnerove skupine iz 2023. godine, kada je Jevgenij Prigožin poveo svoje borce prema Moskvi prije nego što je pobuna naglo okončana.

Iz Kremlja su poručili da nisu pogledali samu snimku, ali su ocijenili kako su u njoj izrečene "prilično neobične formulacije".

Tko je Aleksandar Lunin?

Aleksandar Lunin nije nepoznato lice u krugovima koji prate rat u Ukrajini. Bivši zapovjednik izviđačke jedinice dobrovoljačkog bataljuna "Sudoplatov", gdje je bio poznat i pod prezimenom Pustovalov, sudjelovao je u borbama na okupiranom ukrajinskom teritoriju sve do prošle godine. Tvrdio je da je smijenjen s dužnosti nakon što je odbio izvršiti zapovijedi koje je smatrao suludima i pogubnima za svoje ljude. Nakon povratka s bojišta, postao je aktivan na društvenim mrežama, gdje je djelovao kao vojni bloger, često objavljujući pritužbe i svjedočanstva vojnika s prve crte. Upravo ga je ta aktivnost, kako tvrdi, i dovela u fokus nezadovoljnih struktura unutar vojske i sigurnosnih službi. U razgovoru za neovisni ruski medij Agentstvo, Lunin je ispričao kako su ga dužnosnici ministarstva obrane posjetili u njegovom domu u selu Lizinovka u Voronješkoj regiji. Prema njegovoj verziji događaja, oni su od njega izričito zahtijevali da snimi video apel Putinu, nakon što su uočili da njegov glas ima odjeka među vojnicima. Poruka koju su mu, navodno, prenijeli bila je jasna: - Nitko ne želi krvoproliće. Samo jasno dajte do znanja predsjedniku da će ovdje nastati potpuni kaos ako se ovo nastavi. Luninova poruka seže daleko dublje od pukog poziva na dijalog, iznoseći eksplozivne optužbe na račun ruskog vojnog vrha. On opisuje mračnu stvarnost za vojnike na bojištu, tvrdeći da se stotine, ako ne i tisuće njih, drže u takozvanim "zindanima", improviziranim zatvorima u iskopanim jamama, gdje su podvrgnuti torturi i zlostavljanju od strane vlastitih zapovjednika, piše Paula Bosančić za Express.

Prema Luninu, vojnike se kažnjava iz dva glavna razloga: jer odbijaju izvršiti "idiotske, samoubilačke naredbe" ili jer se opiru financijskoj iznudi nadređenih koji im otimaju novac.​- U ovom trenutku deseci, stotine, tisuće naših vojnika sjede u jamama, kažnjeni od strane svojih zapovjednika. Sjede, trunu, podvrgnuti su mučenju i nasilju od strane takozvanog Gestapa - rekao je Lunin u videu, dodajući da su sudbine onih koji se usprotive zapečaćene.​- Oni bivaju 'nulirani', proglašeni nestalima u akciji - izjavio je, opisujući sustavno uklanjanje vojnika koji dovode u pitanje zapovijedi. Novinarima je potvrdio da neprestano prima poruke i videozapise s prve crte bojišta. - Primam mnogo poruka i video apela. Čak ih se bojim objaviti na društvenim mrežama jer sadrže vrlo zastrašujuće i tragične snimke- kazao je. Luninovo obraćanje i prijetnja oružanom pobunom ne mogu se promatrati odvojeno od onoga što se u Rusiji dogodilo u lipnju 2023. Tada su plaćenici Wagnera, pod vodstvom Jevgenija Prigožina, krenuli prema Moskvi u pobuni koju su nazvali “maršem pravde”. Bio je to najozbiljniji izazov Putinovoj vlasti otkako je došao na čelo Rusije.



Mjesecima prije pobune, Prigožin je vodio sve otvoreniji i žešći javni sukob s ruskim vojnim vrhom, posebice s ministrom obrane Sergejem Šojguom i načelnikom Glavnog stožera Valerijem Gerasimovim. U video snimkama s bojišta, punim psovki, optuživao ih je za nesposobnost, izdaju i namjerno uskraćivanje streljiva njegovim jedinicama koje su krvarile u bitci za Bahmut. Tenzije su kulminirale 23. lipnja 2023., kada je Prigožin optužio Ministarstvo obrane za raketni napad na Wagnerove pozadinske kampove. U znak odmazde, poveo je svoje teško naoružane plaćenike preko granice u Rusiju, gdje su bez otpora zauzeli vojni stožer u južnom gradu Rostovu na Donu, a zatim krenuli prema Moskvi, prijeteći svrgavanjem režima. Iako je pobuna naglo okončana dogovorom koji je posredovao bjeloruski čelnik Aleksandar Lukašenko, Prigožinov prkos razbio je mit o monolitnom jedinstvu ruskog ratnog stroja i teško narušio Putinov imidž neprikosnovenog vođe. Točno dva mjeseca nakon pobune, u kolovozu 2023., Prigožin i njegovi ključni zapovjednici poginuli su u misterioznom padu privatnog zrakoplova sjeverno od Moskve. Iako je Kremlj negirao bilo kakvu umiješanost, incident je u međunarodnim obavještajnim krugovima protumačen kao proračunati čin osvete, osmišljen da eliminira unutarnju prijetnju i ponovno uspostavi kontrolu nad ruskom elitom.