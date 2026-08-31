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'MORAJU SHVATITI'

Ruski zastupnik: 'Vrijeme je da upotrijebimo nuklearno oružje'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ruski zastupnik: 'Vrijeme je da upotrijebimo nuklearno oružje'
Foto: X/screenshot
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Zastupnik Aleksej Žuravljov otvoreno je pozvao na upotrebu taktičkog nuklearnog oružja protiv Ukrajine, što dodatno pojačava strahove od eskalacije sukoba i izaziva oštre reakcije međunarodne zajednice.

Aleksej Žuravljov, zastupnik u ruskoj Državnoj dumi i vođa stranke Rodina, otvoreno je pozvao na upotrebu taktičkog nuklearnog oružja protiv Ukrajine kako bi se Kijev prisilio na kapitulaciju. Njegove izjave predstavljaju jednu od najeksplicitnijih nuklearnih prijetnji iz ruskog političkog vrha, pojačavajući time opasnu retoriku i strahove od eskalacije sukoba.

Žuravljov je inzistirao da se u Rusiji ne smije voditi rasprava o legitimnosti takvog poteza, naglašavajući da je to obveza ako se procijeni nužnim.

​- Vode se rasprave: možemo li upotrijebiti taktičko nuklearno oružje ili ne? Slušajte, takva rasprava ne bi smjela ni postojati! Ako je potrebno, dužni smo ga upotrijebiti. Ako moramo udariti, udarit ćemo. I o tome se ne raspravlja - rekao je Žuravljov.

Iako izjave Žuravljova ne predstavljaju službenu politiku Kremlja, dolaze u vrijeme kada su se, prema pisanju ruskih medija, u krugovima bliskim Kremlju pojačale rasprave o mogućnosti da Vladimir Putin kao krajnju mjeru upotrijebi taktičko nuklearno oružje kako bi spriječio poraz. Isti izvor, međutim, naglašava kako trenutno nema nikakvih naznaka da se Putin doista priprema za takav korak.

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Ruski partneri, prvenstveno Kina, oštro se protive takvom scenariju i jasno su upozorili Kremlj. I SAD je upozorio Moskvu na teške posljedice. Fiona Hill, bivša savjetnica u Bijeloj kući, podsjetila je na ranija upozorenja kako bi američki odgovor na nuklearni udar bio konvencionalni napad na ciljeve u Rusiji. Retorika se zaoštrila nakon iznenadnog posjeta direktora CIA-e Moskvi 25. kolovoza, nakon kojeg je Rusija testirala neimenovani nuklearni projektil.

Žuravljov je poznato lice ruske propagande i čest gost u državnim TV emisijama. Poznat je po ekstremnim stajalištima i ovo nije prvi put da prijeti nuklearnim oružjem. Slične pozive na napade radi demoralizacije stanovništva upućivali su i drugi dužnosnici, poput Pjotra Tolstoja. Prema ruskoj ažuriranoj nuklearnoj doktrini iz studenog 2024., nuklearno oružje je sredstvo posljednje obrane, a odluku o upotrebi donosi isključivo predsjednik. Stoga poziv zastupnika jest nuklearna prijetnja, ali ne implicira formalnu odluku o napadu.

*uz korištenje AI-ja

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