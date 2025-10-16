Obavijesti

RUSKA DEMOKRACIJA

Ruskinja pjevala protiv rata i Putina. Policija ju je uhitila

Piše Filip Sulimanec,
Foto: X/screenshot

Prijete joj dvije prekršajne prijave zbog navodnog “diskreditiranja” ruske vojske i organiziranja nedozvoljenog javnog okupljanja. Mogla bi biti osuđena na do 15 dana administrativnog pritvora

Policija u Sankt Peterburgu uhitila je 18-godišnju uličnu glazbenicu Dianu Loginovu nakon što je videozapis na kojem predvodi okupljene u pjevanju antiruske rock pjesme protiv predsjednika Putina postao viralan, piše Moscow Times.

Prijete joj dvije prekršajne prijave zbog navodnog “diskreditiranja” ruske vojske i organiziranja nedozvoljenog javnog okupljanja. Mogla bi biti osuđena na do 15 dana administrativnog pritvora.

TOMAHAWK U UKRAJINI Trump milimetrima blizu od sudbonosne odluke. Kako će Moskva i Putin reagirati?
Trump milimetrima blizu od sudbonosne odluke. Kako će Moskva i Putin reagirati?

Loginova, koja nastupa pod umjetničkim imenom Naoko s bendom Stoptime, snimljena je ranije ovog tjedna u središtu Sankt Peterburga kako predvodi publiku u pjevanju pjesme “Swan Lake Cooperative” (Labudovo jezero zadruga), hita ruskog repera u egzilu Noize MC-ja.

Naslov pjesme i njezin tekst referiraju se na balet “Labudovo jezero”, koji je postao simbol raspada Sovjetskog Saveza nakon što je tri dana neprekidno emitiran na državnoj televiziji tijekom političke krize u kolovozu 1991., kao i na ozloglašenu dača-zadrugu Ozero (Jezero), osnovanu 1990-ih od strane Putinovih dugogodišnjih prijatelja i suradnika.

U viralnom videu publika pjeva stih:
Hoću gledati balet, neka labudovi plešu. Neka se starac trese od straha za svoje jezero.

Russian President Vladimir Putin toasts with attendees after a state awards ceremony for military personnel who served in Syria, at the Kremlin in Moscow
Foto: Reuters/Pool

Sud je u svibnju 2025. zabranio pjesmu Swan Lake Cooperative proglasivši je “ekstremističkom”, navodeći kako predstavlja “propagandu nasilnog rušenja vlasti” i prijetnju moralnom i etičkom razvoju maloljetnika.

Ministarstvo pravosuđa Rusije proglasilo je Noize MC-ja, pravog imena Ivan Aleksejev, “stranim agentom” u studenom 2022. Nakon početka invazije na Ukrajinu preselio se u Litvu.

Foto: Wikimedia Commons

Ni Loginova ni policija iz Sankt Peterburga zasad se nisu javno očitovali o navodnom uhićenju.

Na svom Telegram kanalu, bend Stoptime objavio je da je njihov nastup planiran za utorak navečer otkazan bez objašnjenja.

U jutarnjoj objavi bend je poručio:
“Vrlo brzo ćemo se vratiti vama,” i pozvao pratitelje da ne dijele snimke njihovih nastupa na internetu.

