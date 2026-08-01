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TRAŽILI JE PET DANA

Ruskinju (28) ubio u Beogradu pa tijelo stavio u kofer? Uhitili ga na beograskom aerodromu

Piše 24sata,
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Ruskinju (28) ubio u Beogradu pa tijelo stavio u kofer? Uhitili ga na beograskom aerodromu
Foto: MUP Srbije/Instagram
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Policija sumnja da ju je K. E. u nedjelju ujutro ubio u unajmljenom stanu u beogradskom naselju Borča. Prema sumnjama istražitelja, njezino je tijelo potom stavio u kofer, odvezao ga do kanala Vizelj i bacio u vodu

Ljudmila Turkova Konstantinovna (28) iz Sankt Peterburga, za kojom se u Srbiji tragalo pet dana nakon što je nestala u Beogradu, pronađena je mrtva. Srpska policija sumnja da ju je ubio 25-godišnji turski državljanin K. E., kojeg su uhitili pri pokušaju napuštanja zemlje, pišu srbijanski mediji.

Ljudmila je u Srbiju stigla na dvotjedni odmor te je unajmila smještaj u Beogradu. Prošle subote planirala je izaći u noćni klub, no nije poznato je li ondje uopće stigla. Posljednju poruku poslala je u 23.15 sati. Prema pisanju srpskih medija, majci je javila da je u šetnji s prijateljicama i da će joj se ponovno javiti sljedećeg dana. Nakon toga joj se izgubio svaki trag.

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Nije se vratila u unajmljeni smještaj po svoje stvari, više nije bila dostupna niti aktivna na društvenim mrežama.

Policija sumnja da ju je K. E. u nedjelju ujutro ubio u unajmljenom stanu u beogradskom naselju Borča. Prema sumnjama istražitelja, njezino je tijelo potom stavio u kofer, odvezao ga do kanala Vizelj i bacio u vodu. Osumnjičenog su policajci uhitili u Zračnoj luci Nikola Tesla dok je pokušavao napustiti Srbiju. Nakon njegova uhićenja pokrenuta je potraga za tijelom na području kanala Vizelj.

U potrazi su sudjelovali i policijski psi. Službeni pas Aki doveo je svog vodiča, policajca Vladana Kovačevića, do mjesta na kojem se nalazio kofer. U njemu je pronađeno tijelo nestale 28-godišnjakinje.

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Prema navodima reportera Telegrafa, područje na kojem je kofer pronađen teško je pristupačno i obraslo niskim raslinjem. Kanal na tom dijelu ne prolazi kroz naseljeno područje Padinske Skele, zbog čega mještani danima nisu primijetili ništa sumnjivo.

Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu 25-godišnjaku je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. U tom bi roku trebao biti ispitan zbog sumnje na teško ubojstvo, nakon čega se očekuje odluka o određivanju pritvora.

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U međuvremenu su objavljene i snimke nadzornih kamera koje navodno prikazuju posljednje trenutke u kojima je Ljudmila viđena živa. Na jednoj se snimci vidi kako ona i osumnjičeni zajedno ulaze u zgradu držeći se za ruke.

Na drugoj snimci, nastaloj sljedećeg dana, vidi se muškarac za kojeg istražitelji sumnjaju da iz zgrade izvlači kofer omotan plahtom. Kofer vuče s vidljivim naporom, a upravo je takav kasnije pronađen u kanalu Vizelj.

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