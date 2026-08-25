Eksplodirao rusko-kineski kompleks. Jedan poginuli. Sumnjaju na sabotažu

Eksplozija praćena požarom dogodila se u Amurskom plinsko-kemijskom kompleksu u ruskoj Amurskoj oblasti 6000 kilometara od granice s Ukrajinom, izvijestio je Oleksandr Babak. Prema prvim informacijama, jedna čovjek je poginuo, dok je čak 87 ljudi zatražilo hitnu medicinsku pomoć, javlja ruski REN TV.

Postrojenje zajednički grade ruski Sibur i kineski Sinopec. Ukupni proračun projekta premašuje 10 milijardi dolara, što znači da bi nesreća mogla prouzročiti znatne financijske gubitke za kompleks.

More than 75 people were injured in an explosion at the Amur Gas Chemical Complex in Russia



According to preliminary information, the fire started at an auxiliary technological section of the pyrolysis unit (a device that decomposes organic and carbon-containing waste).



The… pic.twitter.com/kKeL3IqM3d — Visegrád 24 (@visegrad24) August 25, 2026

Požar je izbio u pomoćnom prerađivačkom području jedinice za pirolizu, ali nije oštetio glavnu opremu.

Postrojenje je projektirano za preradu etana i ukapljenih plinova koje isporučuje obližnje Amursko postrojenje za preradu plina. Sirovine će se koristiti za proizvodnju polietilena i polipropilena.

Očekuje se da će kompleks imati godišnji proizvodni kapacitet do 2,7 milijuna tona polimera. Objekt je trebao postati važna karika u opskrbi azijskih tržišta proizvodima uz zaobilaženje zapadnih sankcija.

Amurski plinsko-kemijski kompleks nalazi se u blizini grada Slobodnija u Amurskoj oblasti, približno 6000 kilometara od Ukrajine.

Uzroci eksplozije i požara koji je uslijedio trenutačno se istražuju. Moguća objašnjenja uključuju kršenje tehnološkog procesa tijekom radova, kao i sabotažu.