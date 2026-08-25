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PLINSKO POSTROJENJE

Eksplodirao rusko-kineski kompleks. Jedan poginuli. Sumnjaju na sabotažu

Piše Filip Sulimanec,
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Eksplodirao rusko-kineski kompleks. Jedan poginuli. Sumnjaju na sabotažu
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Amurski plinsko-kemijski kompleks nalazi se u blizini grada Slobodnija u Amurskoj oblasti, približno 6000 kilometara od Ukrajine

Eksplozija praćena požarom dogodila se u Amurskom plinsko-kemijskom kompleksu u ruskoj Amurskoj oblasti 6000 kilometara od granice s Ukrajinom, izvijestio je Oleksandr Babak. Prema prvim informacijama, jedna čovjek je poginuo, dok je čak 87 ljudi zatražilo hitnu medicinsku pomoć, javlja ruski REN TV. 

Postrojenje zajednički grade ruski Sibur i kineski Sinopec. Ukupni proračun projekta premašuje 10 milijardi dolara, što znači da bi nesreća mogla prouzročiti znatne financijske gubitke za kompleks.

Požar je izbio u pomoćnom prerađivačkom području jedinice za pirolizu, ali nije oštetio glavnu opremu.

Postrojenje je projektirano za preradu etana i ukapljenih plinova koje isporučuje obližnje Amursko postrojenje za preradu plina. Sirovine će se koristiti za proizvodnju polietilena i polipropilena.

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Očekuje se da će kompleks imati godišnji proizvodni kapacitet do 2,7 milijuna tona polimera. Objekt je trebao postati važna karika u opskrbi azijskih tržišta proizvodima uz zaobilaženje zapadnih sankcija.

Amurski plinsko-kemijski kompleks nalazi se u blizini grada Slobodnija u Amurskoj oblasti, približno 6000 kilometara od Ukrajine.

Uzroci eksplozije i požara koji je uslijedio trenutačno se istražuju. Moguća objašnjenja uključuju kršenje tehnološkog procesa tijekom radova, kao i sabotažu.

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