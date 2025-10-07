Kina se pridružila ruskom hibridnom ratu protiv Europe

Simptomatično, nakon sastanka na Aljasci eksplodirao je ruski hibridni rat protiv Europe. Dronovi svaki drugi dan upadaju u zračni prostor od Baltika do Francuske, ruski MiG-ovi lebde estonskim nebom, a ruski desantni brod dugo se skrivao blizu obale Danske. Profesor međunarodnih odnosa sa Sveučilišta Johns Hopkins Hal Brands smatra da se hibridnom ratu pridružuje i Kina, piše Bloomberg.

- Znakovi su posvuda. U posljednjih nekoliko tjedana, stalni preleti dronova poremetili su europski zračni promet. Ruski borbeni avioni povrijedili su estonski zračni prostor. Agenti Moskve, prema navodima zapadnih službi, pokušali su utjecati na ishod izbora u Moldaviji, ali bez uspjeha - piše Brands.

Foto: Angelika Warmuth

Posebno upozorava da se sukob neće zaustaviti mirom u Ukrajini, ako Kina nastavi podržavati Rusiju.

- Kinesko uplitanje u Europi nije ni približno agresivno kao Putinovo, ali kineski brodovi sudjelovali su u incidentima presijecanja kabela u Baltičkom moru, a kibernetički napadi iz Kine postaju sve češći i sofisticiraniji. Zapadni dužnosnici tvrde da ruske i kineske kampanje dezinformacija sve više djeluju usklađeno. Usto, Peking pokušava razbiti jedinstvo transatlantske zajednice kroz ulaganja i političke veze s siromašnijim zemljama jugoistočne Europe, čije su vlade često neliberalne, rezonira Brands.

Cilj, piše kolumnist Bloomberga, jest "svilena zavjesa" koja bi se protezala od Grčke do Mađarske, efektivno presijecajući južni dio Europe na dva dijela. Iako su različiti u pristupu, i Kina i Rusija imaju isti cilj - slabiju i podložniju Europu. Ključno pitanje, zaključuje Hal Brands za Bloomberg, jest hoće li Sjedinjene Države pomoći kontinentu da zadrži koheziju i snagu.

Optužba iz Kijeva

Ukrajina je u subotu optužila Kinu da Rusiji pruža satelitsku podršku kako bi Kremlj preciznije gađao ciljeve u Ukrajini. Zaposlenik ukrajinske vanjske obavještajne službe (SZRU) Oleh Aleksandrov rekao je za Ukrinform da postoje dokazi o "suradnji na visokoj razini između Rusije i Kine u provođenju satelitskog izviđanja teritorija Ukrajine".

Foto: Stringer

Tvrdi da je cilj izviđanja identificiranje strateških ciljeva za napade.

- Istodobno, kao što smo vidjeli posljednjih mjeseci, ti ciljevi mogu pripadati stranim investitorima - dodao je.