NAKON ISPALJIVANJA RAKETA

Rutte: NATO će uvijek učiniti što je potrebno za obranu Turske!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Efekan Akyuz/REUTERS

NATO će "uvijek učiniti što je potrebno za obranu Turske", države članice prema kojoj su prošli mjesec ispaljene četiri iranske rakete, rekao je u srijedu u Ankari glavni tajnik Mark Rutte

"Iran sije teror i kaos, a to se snažno osjeća ovdje u Turskoj. Posljednjih tjedana NATO je uspješno presreo četiri iranske balističke rakete koje su išle prema Turskoj", rekao je Rutte.

"NATO je spreman za takve prijetnje i uvijek će učiniti što je potrebno za obranu Turske i svih ostalih zemalja" u Savezu, dodao je glavni tajnik Sjevernoatlantskog saveza, čijih se 32 države članice trebaju sastati početkom srpnja u turskoj prijestolnici na samitu.

Bivši nizozemski premijer, koji je posjetio sjedište Aselsana, turskog diva obrambene industrije, pohvalio je "revoluciju u turskoj obrambenoj industriji" tijekom svog posjeta.

Suočeni s "ogromnim opasnostima" pred kojim se nalaze zemlje NATO-a, "moramo nastaviti ovim putem, proizvodeći i inovirajući još više i još brže", rekao je Rutte, koji bi se u srijedu trebao sastati s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom.

„To su sustavi protuzračne obrane, dronovi, streljivo, radari, svemirske sposobnosti i još mnogo toga što će nas zaštititi. Vi razvijate vrhunske tehnologije u ovoj zemlji (...) a to je ono što nam treba“, dodao je.

