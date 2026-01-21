Obavijesti

NAPETOSTI OKO GRENLANDA

Rutte u Davosu: Arktik moramo zaštititi od utjecaja Rusa i Kine. Na tome radimo iza kulisa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Saveznici u NATO-u ne bi smjeli dopustiti da ih napetosti oko Grenlanda odvrate od potrebe za obranom Ukrajine, poručio je Rutte u Davosu

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u srijedu da neće javno komentirati napetosti između Sjedinjenih Država i njihovih europskih saveznika zbog zahtjeva predsjednika Donalda Trumpa za preuzimanjem Grenlanda.

"Možete biti uvjereni da na tom pitanju radim iza kulisa, ali ne mogu javno", rekao je Rutte tijekom panel rasprave na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

"Predsjednik Trump i drugi čelnici su u pravu. Tamo moramo učiniti više. Moramo zaštititi Arktik od ruskog i kineskog utjecaja", kazao je.

"Radimo na tome i osiguravamo da ćemo zajednički braniti arktičku regiju."

Saveznici u NATO-u ne bi smjeli dopustiti da ih napetosti oko Grenlanda odvrate od potrebe za obranom Ukrajine, poručio je Rutte.

"Fokus na Ukrajinu trebao bi biti prioritet jer je to presudno za europsku i američku sigurnost", rekao je Rutte.

"Uistinu sam zabrinut da ne izgubimo fokus i da u međuvremenu Ukrajinci neće imati dovoljno presretača da se obrane."

