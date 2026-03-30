Obavijesti

News

Komentari 0
SOCIJALNE NAKNADE

Ružić: Nije mi jasno čemu buka oko kartice, još je u pripremi

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Konferencija visoke razine o Europskom jamstvu za djecu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Cilj projekta je bolja dostupnost socijalnih naknada i jednostavnije korištenje sredstava. Dio javnosti kritizira najavu zbog mogućeg ograničavanja trošenja sredstava.

Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić rekao je u ponedjeljak da mu nije jasno kako se u medijima "digla buka" oko najave da se radi na izradi elektroničke kartice za socijalne naknade, poručivši kako tek rade tehničku pripremu, a cilj je dobrobit korisnika. Ružić je sudjelovao na konferenciji o Europskom jamstvu za djecu gdje su ga novinari pitali je li već razgovarao s udrugama oko kartice na koju će se primati inkluzivni dodatak. "Nije mi jasno zbog čega se od informacije da mi tehnički razvijamo karticu, da radimo na razini financijske razrade novčanih tokova i na razini digitalne, tehničke podloge, digla nekakva buka. Ne znam koji je interes, očito nije baš na strani korisnika", rekao je.

Ponovio je kako su višekratno isticali činjenicu da rade tehničku pripremu, da rade u interesu korisnika i da će samu korisničku platformu, dakle funkcionalnost kartice, finalizirati u budućnosti isključivo u razgovoru s korisnicima. Naveo je kako rade u interesu ljudi koji dobivaju inkluzivni dodatak te da je to "sjajna inicijativa".

Pri tome je dodao kako ova Vlada daje "ogroman novac" kako bi sugrađani u potrebi imali što bolju kvalitetu života.

"Kada se uz takav trud i dobre namjere kroz digitalizaciju i veću dostupnost nepotrebno spekulira u medijskom prostoru, ne mogu reći da mi je drago. Mislim da moramo biti jedinstveni jer je sve to za dobrobit naših korisnika", poručio je Ružić.

Najava elektroničke kartice i kontrole trošenja sredstava izazvala je nezadovoljstvo kod dijela građana, koji ističu da je riječ o stigmatizaciji i diskriminaciji jer se osobama s invaliditetom određuje što smiju kupovati njihovim vlastitim sredstvima te poručuju kako ih se time uspoređuje s kockarima, alkoholičarima i ovisnicima o drogama.

Pojavila su se i nagađanja da će korisnici koji sami za sebe primaju inkluzivni dodatak, dodatak i dalje primati na svoj račun, a da će kartice biti za slučajeve kada dodatak primaju roditelji ili skrbnici za svoju djecu.

Ružić je prije par tjedana potvrdio da je problem to što roditelji/skrbnici osoba s invaliditetom inkluzivni dodatak mogu podizati samo na šalteru u jednoj poslovnici banke te najavio da se sada radi na najširoj dostupnosti financijskih sredstava za sva socijalna davanja, ne samo za inkluzivni dodatak.

Riječ je, kazao je, o modelu elektroničke kartice koja će biti najopćenitija i bez ikakve stigmatizacije za najslobodnije trošenje, koja će biti prihvaćena svugdje te će biti životna - moći će se dignuti dio gotovine za tržnicu, a i kupovati i online.

Zbog odgovornog raspolaganja javnim novcem, najavio je i da bi kartica imala mogućnost naknadne kontrole kako se javni novac ne bi trošio na kockanje, drogu, alkohol ili cigarete.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026