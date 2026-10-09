Ružić otkrio koliko će iznositi godišnji dodatak i razočarao umirovljenike. Očekivali su više

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić rekao je u petak da je u rebalansu državnog proračuna predviđen godišnji dodatak za umirovljenike za 2026. godinu na razini od šest eura kako je bilo i prošle godine, dok sindikati traže njegovo povećanje na 10 ili 12 eura.

Ružić je rekao novinarima nakon 9. sjednice Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe da, ako se bude razmatrala neka viša razina financija, tada će iz nekih rezervi pokušati nešto iznaći. "U planiranju je svaki jedan euro po godini staža imao utjecaj na državni proračun za oko 40 milijuna eura", kazao je.

Naveo je i da će Vlada odluku o godišnjem dodatku za umirovljenike donijeti u ustavnom roku do 31. listopada.

Ističući kako bi uvijek htjeli bolje i više, Ružić je izrazio zadovoljstvo kontinuiranim pozitivnim trendom financijskih iznosa koji se uspijevaju izdvojiti za umirovljenike. "Želimo da oni budu još viši, želimo da se nastavi pozitivni trend i da on bude što veći", poručio je.

Predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske (MUH) Višnja Fortuna, koja je i predsjednica Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, rekla je da bi MUH želio da godišnji dodatak za umirovljenike u ovoj godini bude deset eura. Smatraju da bi to, zbog inflacije, za umirovljenike bio primjeren iznos.

Fortuna je odgovorila kako nema jamstva da će doći do povećanja godišnjeg dodatka za umirovljenike, ali ima osjećaj da bi moglo i o tome odluku treba donijeti Vlada sa svojim koalicijskim partnerima.

Za razliku od nje, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić rekla je da njezin sindikat smatra da bi godišnji dodatak za umirovljenike trebao biti 80 posto aktualne vrijednosti mirovine tj. oko 12,50 eura, ali bi bili zadovoljni i s 12 eura.

Ružić je, upitan kako je njegovo ministarstvo prošlo u predloženom rebalansu državnog proračuna, rekao da je ono prvo na listi dobitnika, s najvećim rebalansiranim pozitivnim iznosom.

Za inkluzivni dodatak nešto malo manje od 1,2 milijarde eura

Naglasio je da će samo za inkluzivni dodatak iz proračuna biti izdvojeno nešto malo ispod 1,2 milijarde eura, što je iznad očekivanja.

Najavio je da će izmjenama Zakona o inkluzivnom dodatku još bolje redefinirati prava njegovih korisnika da bi ona na najbolji način bila usmjerena onima kojima zaista trebaju, pri čemu nikome neće biti oduzeta njihova prava.

Upitan hoće li se dizati primanja osobnih asistenata koji su jučer prosvjedovali tražeći veću cijenu sata usluge, Ružić je odgovorio da razgovaraju s 206 njihovih ugovornih pružatelja usluga, a to su udruge koje imaju svoje osobne asistente.

Najavio je da će u idućih desetak dana formirati nacionalni panel samih udruga koje su poslodavci te dodao: "Nastavljamo kroz naše ustanove zapošljavati".

Podsjetio je i da je prosvjed organizirao Regionalni industrijski sindikat, koji im je uputio dopis koji se i analizira u njegovom ministarstvu. Naglasio je i da razgovaraju sa svima te se nastoje pridržavati svih načela i pozitivnih propisa, a nikako na štetu osobnih asistenata ili osoba koje su korisnici usluga.

Tema razgovora sudionika Nacionalnog vijeća bila je i ukidanje poreza na mirovine koje će ići vrlo brzo, a podsjetili su se i svih kumulativnih povećanja u financijskim primicima za umirovljenike.

Istaknuo je i da su svjesni da inflatorni pritisci postoje, ali da je odnos između njih i porasta prihoda u umirovljeničkoj i općoj populaciji na strani povećanja prihoda. "Sidrenje cijena s početka svibnja 2025. zaustavilo je inflaciju u području roba široke potrošnje i pića, koja je na razini nula", poručio je.