Ružić: U tijeku izvanredni inspekcijski nadzor u slučaju djeteta stradalog u požaru...

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio je u srijedu da je u tijeku izvanredni inspekcijski nadzor u slučaju djeteta iz Zadra, koje je teško nastradalo u požaru u stanu u kojemu je u trenutku izbijanja vatre bilo samo.

Ružić je nakon obilaska zgrada Pravnog fakulteta izjavio da je nakon najavljenog izvanrednog inspekcijskog nadzora danas u Zadru izuzeta dokumentacija, u skladu s uobičajenom dinamikom takvog postupka, te da će konkretne informacije moći iznijeti tek nakon što dobije nalaz nadzora, koji očekuje idući tjedan.

Naime, obitelj djeteta iz Zadra koje je teško stradalo u požaru bila u sustavu socijalnopravne zaštite.

Ružić je naveo da je jučer već dobio sažeto izvješće nadležne socijalne radnice, dok se danas dodatno prikuplja i skenira cjelokupna dokumentacija, a djelatnici Samostalne službe za inspekcijski nadzor ministarstva nalaze se na terenu radi vještačenja, pregleda i uzimanja izjava.

Naglasio je da je prerano bilo kome dodjeljivati odgovornost prije konačnih dokaza. "Svakako da ćemo zaštititi u sustavu one koji zaštitu trebaju, to su uvijek žrtve nasilja i uvijek je to dijete. Meni je u prvom redu žao kao čovjeku zbog ove tragične situacije", rekao je Ružić, dodajući da se nada da će se dijete oporaviti te da će sustav utvrditi eventualnu odgovornost i izvući pouke za buduće postupanje.

Rekao je i da je izdvajanje djeteta iz obitelji uvijek najkritičnija mjera, budući da je djetetu, kako je naveo, u pravilu najbolje ostati uz majku, te da ne postoji stopostotno sigurna prevencija.

Femicid u Slatini

Upitan o slučaju femicida u Slatini, Ružić je rekao da nitko nikog nije demantirao, pojasnivši da je on osobno govorio isključivo o sustavu socijalne skrbi, o kojem dosad nema informaciju da je bilo propusta.

Naveo je da je u trenutku davanja ranije izjave znao samo za povlačenje mjere zaštite od strane žrtve, ali ne i za paralelnu mjeru iz prekršajnog postupka, budući da ta mjera, kako je naknadno saznao, nije bila dostavljena u spis socijalne službe.

Rezultate nadzora nad postupanjem njegova resora priopćit će čim ih dobije, najkasnije do ponedjeljka.

"Mi dalje kao društvo moramo procjenjivati rizik i nikad ne možemo potencijalnu žrtvu ili žrtvu staviti u fokus kao potencijalnog krivca. Onaj koji vrši nasilje nema alternative, on mora biti krivac, i na tome moramo graditi atmosferu u društvu i odgoj djece, radi dugoročne prevencije femicida i nasilja u obitelji", rekao je Ružić.

Osumnjičeni muškarac je u Slatini oštrim predmetom usmrtio suprugu, nakon čega je uhićen na mjestu događaja, a par dana kasnije je počinio samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu.

Otkazi u KBC-u Rijeka

Ružić se osvrnuo i na otkaze u KBC-u Rijeka dok je bio ravnatelj bolnice. Kazao je da ne osjeća osobnu odgovornost za četiri otkaza zaposlenicima, od kojih su dva pravomoćno proglašena nezakonitima na sudu.

Naveo je da otkazi ne ovise o volji jednog čovjeka, nego se donose prema zakonskoj proceduri uz savjetovanja, te da poštuje odluke suda, ali ne može komentirati konkretne slučajeve.

"Ne mislim da imam neku osobnu odgovornost, jer sam u svakom trenutku postupao odgovorno, štiteći istinu, štiteći interes ustanove. Ti otkazi nisu bili moj hir, nego odluke donesene na jasnim činjenicama, u dobroj vjeri i sukladno tadašnjim pravnim propisima i savjetima", rekao je Ružić.

Spomenuo je i da je KBC Rijeka, nakon njegova odlaska s mjesta ravnatelja, jednoj djelatnici vraćenoj na posao isplatio 220.000 eura naknade štete, ističući da se to dogodilo nakon njegova mandata.